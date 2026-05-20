Mucho antes de ser Lobezno, Hugh Jackman tuvo otra vida como profesor de educación física: "Parecía mayor de lo que era"

Antes de convertirse en una de las grandes estrellas de Hollywood, Hugh Jackman pasó por varios trabajos mientras intentaba encontrar su sitio. Aunque estudió Comunicación con la idea de dedicarse al periodismo y llegó a trabajar como payaso en fiestas infantiles para ganar dinero, había algo que siempre ocupó un lugar especial en su vida: el deporte.

Mucho antes de ponerse en la piel de Lobezno y conquistar el cine, el actor australiano decidió vivir una experiencia muy distinta. En 1987, durante un año sabático previo a la universidad, se trasladó a Inglaterra para trabajar como profesor de educación física en Uppingham School, un prestigioso colegio situado al norte de Londres.

La vida de Hugh Jackman como profesor de educación física

Una etapa poco conocida que refleja hasta qué punto el ejercicio y la actividad física ya formaban parte de su identidad mucho antes de la fama. Durante aquel año no solo dio clases de educación física, sino que también se implicó de lleno en la vida del colegio como entrenador de varios equipos deportivos y tutor de un grupo de alumnos.

Lo llamativo es que Hugh Jackman apenas tenía 18 años, una edad que lo situaba mucho más cerca de sus estudiantes de lo que suele ser habitual en un profesor. Años después recordó aquella etapa con humor, sorprendido por lo insólito de la escena: un joven australiano enseñando inglés y deporte a chicos británicos mientras todavía estaba dando sus propios primeros pasos en la vida adulta.

Un hombre haciendo deporte / Pexels.

Años después de dejar las aulas para triunfar en Hollywood, Hugh Jackman seguía recordando con cariño aquella etapa como profesor de educación física. Tras volver a Sydney para continuar sus estudios, nunca retomó la enseñanza, pero la experiencia dejó huella en él.