Lluís Puigvert y Gabriela Lasalle conquistan una Olla de Núria épica bajo la tormenta

La Olla de Núria 2025 quedará grabada en la memoria de los corredores y la organización como una de las ediciones más duras y épicas de su historia. La lluvia, el viento y el frío obligaron a neutralizar la prueba poco más de hora y media después de la salida, en una decisión tomada por seguridad que puso de manifiesto la dureza de la montaña.

El gran protagonista de la jornada fue Lluís Puigvert (Salomon Spain), que firmó su primera victoria en la prueba tras detener el crono en 1h15:34. Lo hizo en un emocionante mano a mano con Jan Castillo (La Sportiva Spain), que llegó tan solo un segundo por detrás.

El podio lo completó Jan Margarit, que no quiso perderse una de las grandes citas del calendario de trail catalán y que resistió al frío y al viento en las cotas más altas.

Puigvert reconoció tras cruzar la meta que fue una experiencia extrema: "Ha sido una carrera muy dura, he pasado miedo y mucho frío. Pero también ha sido brutal, para mí ha sido un regalo. La montaña nos enseña a tener respeto y cuando no toca, no toca. La decisión de recortar el recorrido fue la correcta. Estoy muy feliz por esta victoria".

Gabriela Lasalle confirma su progresión

En la categoría femenina la vencedora fue Gabriela Lasalle (Nike Wild Trail Project), que firmó un tiempo de 1h31:54. La barcelonesa, que ya había brillado en esta misma cita como campeona júnior en 2023, volvió a demostrar su talento en una jornada extremadamente complicada.

En el podio femenino la acompañaron Núria Tarragó y la experimentada Laura Orgué, que resistieron con entereza las duras condiciones.

El podio femenino de Olla de Núria 2025 / UPTHERE.MEDIA ©

Lasalle resumió sus sensaciones al llegar al Santuario de Núria: "Cuando estaba calentando pensé que no haría tanto frío. Pero en el Coll de Finestrelles hacía mucho viento y lo pasé mal al final. Aun así, me lo he pasado muy bien y estoy muy contenta por la victoria".

La organización, dirigida por la Unió Excursionista de Vic, había modificado ya el sábado el recorrido oficial debido a la previsión de intensas lluvias anunciada por el Meteocat. La Valls de l’Olla quedó en 17,6 km y 1.400 metros de desnivel positivo.

Sin embargo, las previsiones se cumplieron antes de lo esperado y, con la tormenta ya presente, se decidió neutralizar la prueba para todos aquellos corredores que no habían alcanzado el Puigmal. Una veintena de participantes habían logrado superar ese punto antes de la neutralización y pudieron completar el trazado alternativo hasta la explanada del Santuario.

El codirector de la prueba, Eduard Solé, lo explicó así: “Ha sido una edición complicada por el factor meteorológico. Los controles ya nos avisaron de que el frente entraba antes de lo previsto. Por seguridad, hicimos bajar a los corredores que no habían llegado al Puigmal. Neutralizamos todos los recorridos y lo más importante es que no hubo incidentes graves”.

Más de 600 corredores participaron en las distintas pruebas de la Olla de Núria 2025, incluyendo la Valls de l’Olla, la Júnior y las Olletes para los más pequeños. La llegada bajo la intensa lluvia al Santuario fue la imagen de una jornada en la que la épica, el compañerismo y el respeto por la montaña se impusieron a las dificultades meteorológicas.