La Lliga Castelló Nord 2026 ya tiene calendario: ocho carreras para conquistar el interior de Castellón

Castellón ya tiene una brújula clara para 2026: la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord ha presentado su calendario oficial y lo ha hecho con un mensaje que va más allá del cronómetro. Ocho pruebas, ocho municipios y una misma idea de fondo: el trail como punto de encuentro entre deporte, territorio y cultura popular en el interior norte de la provincia.

La liga llega a la nueva temporada después de un 2025 marcado por el impulso de los pueblos, el crecimiento sostenido de la participación y el papel decisivo del voluntariado. No es un detalle menor: en circuitos como este, la montaña se corre con piernas, sí, pero también con la implicación de clubes, organizadores, vecinos y ayuntamientos que convierten cada carrera en una pequeña fiesta local. Desde la organización lo resumen con una frase que define el espíritu del proyecto: aquí importan las clasificaciones, pero sobre todo “las personas que hacen posible cada carrera”.

El pistoletazo de salida será el 1 de marzo en Borriol, con la 27ª Marxa a Peu, una de las citas con más tradición del circuito y para la que ya se puede adquirir dorsal. El relevo llegará pronto: el 28 de marzo, Atzeneta del Maestrat acogerá la 24ª Pujada a la Nevera, también con inscripciones abiertas, en una jornada que suele mezclar exigencia y ambiente de pueblo.

El calendario avanzará hacia el verano con uno de esos formatos que se recuerdan: el 6 de junio, Catí celebrará la 17ª Cursa Nocturna, una prueba singular por su horario y atmósfera. A finales de mes, el 28 de junio, será el turno de Benassal y su 20ª Cursa Font de Vida, antes de adentrarse en pleno julio con la 26ª Volta a Peu de la Serra d’en Galceran (19 de julio), cita clásica para quienes disfrutan del calor, el desnivel y los paisajes abiertos.

En agosto, la liga volverá a mirar hacia lo más emblemático del interior: el 2 de agosto, Vistabella del Maestrat albergará la 19ª Cursa Vistabella, una de las carreras con más identidad del circuito. Y la recta final quedará reservada para los días grandes: Entreparets en Vilafranca ( 20 de septiembre, 17ª edición) y el cierre en Vilafamés, con la 11ª 3 Cims el 4 de octubre, como broche a una temporada que promete senderos llenos y metas con sabor a comunidad.

El cartel para este año 2026 / LLIGA NORD

La Lliga Castelló Nord mantiene su apuesta por un modelo cercano y accesible, donde conviven corredores expertos con populares, jóvenes promesas y deportistas locales que encuentran aquí su primera puerta de entrada a la competición de montaña.

Los números avalan el momento: 218 finishers lograron completar la edición 2025, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Con el guion de 2026 ya escrito, el interior castellonense vuelve a citarse con su mejor versión: la que se corre, se comparte y se queda.