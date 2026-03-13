Llega la Backyard Good Loop con Oriol Antolí, José Manuel Ruiz y Manu Vilaseca como cabezas de cartel

La Backyard Good Loop se estrena en el calendario de este tipo de carreras para que sus 120 participantes puedan alcanzar el número de vueltas necesario para mirar de frente a la clasificación para el Campeonato de España.

Detrás de esta nueva cita está Natural DFN, una organización con experiencia en este formato tras su trabajo en la Backyard Tarragona y que ahora apuesta por una propuesta distinta, más rápida y menos castigadora a nivel de desnivel.

La prueba arranca a las 22:00 horas (CET) de este viernes 13 de marzo se moverá entre El Pla de Santa Maria y Figuerola del Camp, aunque el campamento base estará ubicado en El Pla. El diseño del circuito es uno de sus grandes atractivos.

Se trata de un recorrido de 6,7 kilómetros (60 metros de desnivel positivo) con tramos de tierra y hierba y con dos pasos por el pueblo: uno al inicio de la vuelta y otro en la llegada. El resto discurre prácticamente en formato de ida y vuelta por un sendero cómodo para correr.

Así funciona una Backyard

Los participantes tienen 60 minutos para completar la vuelta. Al cumplirse la hora, se da la salida de una nueva vuelta para todos los corredores que sigan en competición, y así sucesivamente.

La carrera no tiene un número fijo de vueltas ni una meta final establecida. Continúa hasta que solo quede un único participante capaz de completar una vuelta dentro del tiempo, o hasta que el resto decida no volver a salir. Por eso, el vencedor es el último corredor en mantenerse en pie, y la prueba queda marcada por la resistencia física y mental de los participantes.

Oriol Antolí y José Manuel Ruiz, favoritos

Entre los más destacados aparecen Oriol Antolí y José Manuel Ruiz Verdugo, dos corredores que acudirán con una idea muy concreta. El primero llega como plusmarquista catalán y español, mientras que el segundo aterriza como vigente campeón del último Nacional. En ambos casos, la cita está planteada casi como un entrenamiento competitivo, ya que su gran objetivo está en Bélgica.

Por calendario, la Good Loop encaja como escenario ideal para completar entre 45 y 50 vueltas, una cifra que además puede servir de referencia y garantía para otros atletas que buscan un registro con peso competitivo.

Manu Vilaseca, candidata en la prueba femenina

Nombres como Juan Heredia o Javi Lozano, ambos con antecedentes de 42 vueltas, parten como referencias claras si consiguen encontrar regularidad desde las primeras horas. Un escalón más abajo, pero también con recorrido para crecer en carrera, aparecen Josep Gonzalez, Josep Gómez y Joselu García, todos ellos con registros claramente por encima de las 25 vueltas.

En categoría femenina, el foco apunta hacia Manu Vilaseca, una corredora con 22 vueltas y margen evidente para seguir creciendo, y hacia Carmen Palacín, que ya sabe lo que es alcanzar las 19 vueltas.

En una backyard nueva, el margen para las sorpresas existe. Pero también da la sensación de que la Backyard Good Loop nace con todos los ingredientes para convertirse en una cita marcada en rojo para los amantes de este tipo de pruebas.