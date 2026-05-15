Liz Hilliard, entrenadora personal: "Estos 7 ejercicios de pilates te ayudarán a reducir el estrés y fortalecer el equilibrio"

Muchos estudios han demostrado los beneficios del Pilates con sus resultados a lo largo de los últimos años. Tanto es así que actualmente consta como una disciplinas de ejercicios más populares entre multitud de rangos de edades.

No obstante, hay que tener en cuenta que el Pilates es una disciplina compleja a causa de todos los ejercicios que se pueden practicar y, por tanto, la probable confusión que surge en torno a cuáles incluir exactamente en tu rutina.

Por suerte, existen profesionales como Liz Hilliard, quien ha dedicado su vida al Pilates y lo domina a la perfección, por lo que sus consejos constan como sabiduría imprescindible para cualquiera que lo practique.

En este sentido, Liz Hilliard recomienda una rutina que está compuesta por siete ejercicios diferentes que, si hacemos de forma frecuente, comenzarán a otorgarnos muchos beneficios tanto a nivel físico como psicológico.

"El Pilates puede ayudarte a fortalecer tu equilibrio y manejar mejor el estrés", aseguraba la experta como reflejo central de las virtudes del pilates. Y es que, entre los ejercicios que mencionábamos antes, destaca la siguiente lista:

Sentadilla con flexión de bíceps

Círculos con brazos

Fondos de tríceps

Plancha

Flexión de brazos

Balance y estabilidad en barra paralela

Elevación de pierna con flexión hacia delante

Según recogían desde la revista Women'sHealth, esta rutina se puede practicar en casa a la perfección en apenas 15 minutos, por lo que se trata de un compuesto de ejercicios muy accesible para todo el mundo.

Eso sí, Liz Hilliard apunta que la clave para sacar el máximo partido posible a esta rutina es intentar hacer cada ejercicio con la postura correcta. De esta manera y llevándola a cabo varias veces en semana, notaremos mejorías más pronto que tarde.