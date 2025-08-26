Todo listo para el Extreme Barcelona 2025

Del 5 al 7 de septiembre, el Extreme Barcelona volverá a convertir la ciudad condal en la capital mundial de los deportes urbanos. Un año más, uno de los eventos más importantes del panorama internacional volverá a reunir a los mejores atletas de los deportes callejeros, una edición que parte con el objetivo de superar los 450 atletas y los más de 30.000 espectadores de la edición anterior.

Cartel Extreme Barcelona 2025 / SPORT.es

Toda Barcelona será Extreme

Este año, la acción del Extreme Barcelona se trasladará a varios puntos de la ciudad. Del 29 de agosto al 4 de septiembre, la Terrassa del Mar de Diagonal Mar contará con una instalación completa y clases de iniciación al skate y al scooter para acercar los deportes urbanos a toda la familia. Los eventos en Diagonal Mar terminarán por todo lo alto con la Opening Party del Extreme Barcelona, programada para el miércoles 4 de septiembre de 20:00 a 23:00. Más de 200 riders nacionales e internacionales celebrarán la llegada del evento más esperado con música en directo, DJs, competición de Cash4Tricks y exhibiciones de skate, BMX y scooter.

Raimonrg Women 2024 / SPORT.es

No solamente los vecinos del distrito de Sant Martí verán como el Extreme Barcelona llega a sus calles, ya que la Plaça Universitat también acogerá un evento del festival fuera del Parc del Fòrum. El próximo 2 de septiembre, esta céntrica ubicación será el escenario del Gifts4Tricks, un espectacular evento de 17:00 a 21:00 en el que los mejores riders de skate, scooter y BMX se lucirán sin parar en busca de premios en metálico y regalos.

Skateboard 2024 / SPORT.es

Talleres y open parks: tú también puedes disfrutar de los mejores deportes urbanos

Durante, antes y después de que las competiciones oficiales se estén disputando, los visitantes del Extreme Barcelona podrán disfrutar de las mejores actividades e instalaciones para que toda la familia pueda disfrutar de un fin de semana cargado de la mejor acción y entretenimiento. Unas de ellas serán las tres pistas de basket 3x3 que tendremos en la edición de este año, que albergarán torneos profesionales y amateurs además de concursos de triples, concursos de mates y actuaciones en directo de artistas urbanos Además, Hoops Slam presentará su nueva canasta con challenges interactivos que podrán realizar los asistentes que se animen a participar.

También habrá una zona market con más de 20 expositores del sector urban, food trucks, actividades de cultura urbana, talleres y deporte al aire libre.Y como no podía ser de otra forma, grandes y pequeños podrán dar sus primeros pinitos en los deportes urbanos que más les interesen gracias a las activaciones y actividades abiertas al público.

Competiciones oficiales

El viernes 5 de septiembre será el momento en el que los mejores deportes urbanos lleguen de forma exclusiva al Parc del Fòrum, con una jornada dedicada exclusivamente a entrenamientos y sesiones de clasificación.

Las finales de las competiciones oficiales comenzarán el sábado 6 de septiembre en el Central Park y con el BMX como protagonista, con el Campeonato de España Masculino (12:30 a 13:30) y la categoría junior (14:30 a 15:30). La acción se desplazará entonces al Street Plaza con la final de skate femenino (15:30 a 17:00), mientras que la final masculina de skate se disputará de 17:30 a 18:45. La acción seguirá en el Street Plaza, ya que también viviremos el desenlace de las competiciones de BMX Men (19:15 a 20:30), Gizmana Scooter Street (21:00 a 22:15) y Skatepro Street Battle (22:15 a 23:00). El sábado también será el día cumbre del mejor breaking, ya que un año más, el Extreme Barcelona acogerá el Campeonato de Cataluña además de muchos talleres de iniciación abiertos a todos los públicos.

Scooter Street 2024 / SPORT.es

El domingo 7 de septiembre arrancará con el freestyle trampoline, que de 12:15 a 14:00 coronará un nuevo campeón mundial en su segunda edición en el Extreme Barcelona. La Street Plaza también será protagonista, con la final de la competición junior de skate (16:00 a 17:00), de streetboard (17:45 a 19:00) y de ParaBMX (19:30 a 20:30). El turno de tarde en el Central Park arrancará con la final de scooter junior (14:00 a 15:00), dándole protagonismo una vez finalizada al BMX y sus finales: BMX Women UCI (15:30 a 16:15) y BMX Men (16:45 a 18:00). Como de costumbre, el scooter será el encargado de poner punto y final al Extreme Barcelona, primero con la final masculina (18:30 a 19:30) y finalmente con la Fernando Park Battle (19:30 a 21:00).