Las leyendas del culturismo coinciden: "Los grandes campeones se construyen día tras día mediante disciplina, constancia, pasión y un compromiso permanente con la mejora personal"

El triunfo en el mundo del culturismo va mucho más allá de la genética o el talento. Ese es el mensaje que han transmitido recientemente cuatro de las mayores figuras de este deporte durante un encuentro que fue organizado por Panatta en Rimini Wellness 2026, una cita donde compartieron las experiencias que le llevaron a conquistar la élite mundial.

¿Qué opinan 4 de los culturistas más importantes de todos los tiempos sobre el camino al éxito?

Phil Heath, Lee Haney, Ronnie Coleman y el prestigioso entrenador Hanny Rambod participaron en una conversación moderada por Bob Chicherillo en la que repasaron sus trayectorias profesionales y reflexionaron sobre los valores que han marcado sus carreras.

Pese a ser de generaciones diferentes, todos ellos coincidieron en una misma idea: "los grandes campeones se construyen día a día mediante disciplina, constancia, pasión y un compromiso permanente con la mejora personal".

Durante este encuentro, Phil Heath recordó que su primer sueño era convertirse en jugador profesional de baloncesto y que llegó al culturismo casi por casualidad. Sin embargo, después de ganar su primera competición comprendió que había encontrado su verdadera vocación.

Hany Rambod / JOAN PRADELLS (Youtube)

Para el siete veces Mr. Olympia, creer en uno mismo y mantener la constancia son dos pilares imprescindibles para alcanzar cualquier objetivo.

Lee Haney, ocho veces campeón del Mr. Olympia, explicó que siempre entendió el culturismo como una herramienta de crecimiento personal. Mientras competía continuó con sus estudios universitarios y priorizó su familia y sus valores, convencido de que el éxito deportivo nunca debe eclipsar el desarrollo personal.

Por su parte, Ronnie Coleman destacó que nunca entrenó pensando en la fama o los títulos, sino por auténtica pasión. El estadounidense aseguró que su mayor rival siempre fue superarse a sí mismo y defendió la disciplina diaria y la fe como elementos fundamentales para mantenerse durante años en la cima.

La conversación terminó con la intervención de Hany Rambod, considerado uno de los entrenadores más influyentes del culturismo moderno. El preparador subrayó que no existe una fórmula universal para crear campeones y que cada atleta necesita un método adaptado a sus capacidades.