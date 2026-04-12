La leyenda del CrossFit Noah Ohlsen, sobre las personas de 30 años: "No necesitas entrenar como uno de 20"

Todo el mundo sabe lo importante que es mantenerse en forma mediante una buena alimentación y, cómo no, el entrenamiento, no es necesario decirlo. Pero ¿cuántas personas superan la edad de los 30 años o incluso más y pretenden mantener una rutina como un joven de 20?

Muchos creen que deben mantenerlo para seguir con el mismo estado físico y de salud que una persona joven, pero la realidad es bastante diferente a ese pensamiento.

Una de las mayores leyendas americanas del CrossFit, Noah Ohlsen, explicó en una entrevista cómo no debemos obsesionarnos con mantener un ritmo de entrenamiento tan elevado a partir de cierta edad: "Si tienes 30 años, el volumen que necesitas es menor que cuando eres más joven", dijo.

"Tu cuerpo no va a poder tolerar un volumen alto como lo harías a los 20. Sobre todo si quieres ser competitivo, mucha gente se obsesiona con el joven que entrena todo el día. No necesitas hacer eso, sobre todo si pasaste tus 20 años entrenando mucho", explicó. Para él, "menos es más" a partir de esa edad en lo que a entrenamiento se refiere.

Él mismo ha hecho memoria de cómo empezó a competir a sus 20 y cómo entrenaba al máximo: "Lo sé por experiencia propia: entrenaba seis horas al día, todos los días, durante la mayor parte de mis veinte, y ahora que tengo 34 y acabo de tener un bebé, mi volumen de entrenamiento ha bajado significativamente, casi hasta el punto de estar en modo mantenimiento".

"Construí esta base y ahora solo tengo que mantener todas esas habilidades en forma. Realmente no he visto ninguna disminución en mi rendimiento. Mantente motivado, diviértete y solo necesitas entrenar una o dos horas al día, siempre y cuando, cuando estés ahí, te esfuerces al máximo", concluyó el deportista.

La leyenda del deporte ha explicado que el secreto no está en seguir mejorando todas esas habilidades, sino en construirlas de joven y, una vez llegados a los 30, mantener esa forma, lo cual se puede hacer con un volumen de entrenamiento significativamente más bajo y sin perder rendimiento.