Leslie Romero, escaladora olímpica y atleta de GRAVITEO: "La escalada ha sido mi vía de escape desde los seis años"

Leslie Romero (Venezuela, 1998) fue la primera escaladora española en competir en unos Juegos Olímpicos en 2024 en París. De padre malagueño y madre venezolana, la deportista se decantó por representar a España en el momento cumbre de su carrera deportiva y consiguió un diploma olímpico. Tras conseguir recientemente el récord de España de escalada de velocidad, el próximo fin de semana competirá en la Copa de Europa de Velocidad en GRAVITEO.

Ya han pasado prácticamente dos años de los Juegos y la escalada no deja de crecer. ¿Cómo ha sido esa evolución?

Desde París 2024 el nivel se ha incrementado muchísimo. Todos los equipos se encuentran en momentos muy positivos pero nosotros no nos hemos quedado atrás. Incluso yo a nivel personal, creo que he dado un salto en mis marcas, en mis tiempos y en mi preparación no solo física sino mental. Todo mi equipo de nutricionistas, psicólogos y entrenadores estamos trabajando muy duro apuntando a lo más alto para poder estar en Los Angeles 2028. En este último año hemos evolucionado muchísimo y muy rápido porque los tiempos han mejorado a una velocidad vertiginosa. Llegamos con mucha fuerza a las competiciones de este año.

Acaba de batir el récord de España.

Más allá de los récords y los números, creo que estar en esta posición ha sido posible por haber hecho una gran preparación. Se ha trabajado siempre muy duro y con un gran compromiso por el objetivo. Desde hace un año, ese proceso ha dado un gran salto y en consecuencia han llegado los dos récords, que no han sido más que el resultado de dar siempre mi mejor nivel en todas las competiciones.

Una de ellas será el próximo fin de semana, en GRAVITEO, ¿qué supone esta competición para usted?

Eventos así son grandes oportunidades para nosotros. Poder competir en pruebas internacionales en el entorno en el que entrenamos siempre es una buena oportunidad. Ya competimos recientemente en Alcobendas y que tan pronto se nos presente de nuevo esa oportunidad de competir con la familia cerca y tu red de apoyo presente es una ventaja. Para mí es un extra de motivación. Además, soy muy fan de MotoGP y competir en el Circuit de Barcelona-Catalunya me hace especial ilusión.

Le ha prometido el conseller Berni Álvarez que si gana esta competición la invitará a MotoGP. ¿Qué perspectivas tiene?

Llevo entrenando toda mi vida nada más para bajar los tiempos. Mi padre era mi entrenador y me motivaba diciéndome que si conseguía ciertas cosas me traería una mejor merienda o cosas así. Imagínate si me ofrecen ver en directo el Gran Premio de MotoGP. Soy muy fan de los Márquez y sigo la competición cada fin de semana por lo que esto me ha dado la motivación extra que necesitaba.

Ahora está en lo más alto, pero ¿cómo empezó en la escalada?

Era una niña hiperactiva y mis padres querían que practicase algún deporte. Al prinicpio querían que probara la gimnasia rítmica, pero a mi no me hacía demasiada gracia. Un día, vimos una pared de escalada que me llamó mucho la atención. Tenía muchos colores y caras pintadas y me dieron una semana de prueba. Ese día de cuando tenía 6 años se ha extendido hasta hoy y no conozco nada más allá de la escalada. Algunos deportistas nacemos con esa competititvidad de siempre necesitar ir a por más y en este caso, siendo un deporte de tiempos, siempre me ha motivado luchar contra el cronómetro incluso cuando no había competiciones.

¿Qué atrae tanto de este deporte?

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Para mí, la escalada ha sido como una vía de escape para todo. De pequeña crecí en un entorno muy tranquilo y saludable en el que mis padres me lo dieron todo, pero si que veía mucho el esfuerzo que ellos ponían en que eso fuera así. Siempre he querido devolverles de algún modo ese esfuerzo. Cuando escalo, solo estamos la pared y yo. Y es una forma de desconectar de todo lo que pasa en el mundo exterior y me ayuda mucho a desconectar. La escalada de velocidad siempre se me ha dado muy bien y he conectado muchísimo.

Fuente: El Periódico