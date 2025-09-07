Lesiones frecuentes en septiembre: cómo evitar el sobreentrenamiento tras las vacaciones

Septiembre marca el regreso a la rutina para miles de corredores de trail. Después de un verano de desconexión, viajes o entrenamientos menos estructurados, son muchos los que vuelven a la montaña con las pilas cargadas… y, a menudo, con demasiada prisa por recuperar el tiempo perdido. El entusiasmo es comprensible, pero también peligroso: septiembre es uno de los meses con mayor riesgo de lesiones por sobreentrenamiento.

La primera trampa es intentar volver al mismo volumen e intensidad que antes del parón. El cuerpo necesita un periodo de adaptación, y pasar de correr dos días por semana en agosto a encadenar tiradas largas, series y desniveles acumulados puede provocar un estrés excesivo en músculos y articulaciones.

Las lesiones más frecuentes en septiembre suelen concentrarse en la parte inferior del cuerpo. Las molestias en el tendón de Aquiles y los gemelos aparecen por falta de elasticidad tras semanas de menor actividad. Las sobrecargas en cuádriceps y el síndrome de la cintilla iliotibial se disparan en corredores que encadenan desniveles sin una progresión adecuada. También aumenta la incidencia de fascitis plantar y problemas en la rodilla, especialmente cuando se combinan kilómetros en asfalto con sesiones de montaña sin la preparación adecuada.

Otro factor clave es la fuerza. Muchos corredores reducen o eliminan el trabajo de gimnasio en verano, y al volver a la montaña lo hacen con menos tono muscular. Esto multiplica el riesgo de lesiones en tobillos y rodillas, sobre todo en descensos técnicos.

Los expertos recomiendan planificar septiembre como un mes de transición. La progresión debe ser gradual: empezar con rodajes suaves, combinar con ejercicios de fuerza y movilidad, e ir añadiendo desnivel y volumen poco a poco. Un descanso activo tras sesiones exigentes y un buen plan de recuperación (hidratación, estiramientos, descanso nocturno) son fundamentales para evitar problemas.

En definitiva, septiembre puede ser un mes trampa: la motivación está en lo más alto, pero el cuerpo todavía no. Saber dosificar, escuchar las señales de fatiga y planificar una progresión realista es la mejor estrategia para evitar lesiones y llegar en plena forma a las grandes citas del otoño.