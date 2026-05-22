Siete días después de Zegama, llega Ledro en las Golden Trail World Series aterriza en Italia

Solo una semana separa Zegama del siguiente examen. El 24 de mayo, el circuito Golden Trail World Series llega al Valle di Ledro, en el Trentino italiano, para disputar la segunda prueba de la temporada. La Ledro Sky Trentino no es ninguna recién llegada: el año pasado acogió la Gran Final de la GTWS, lo que habla de un escenario consolidado y ya conocido por los mejores del mundo.

El recorrido confirma su condición de clásico europeo del trail técnico. 21,5 kilómetros y 1.777 metros de desnivel positivo que combinan carrera en cresta, senderos panorámicos y las históricas trincheras de la Primera Guerra Mundial. El trazado asciende hasta la alta montaña siguiendo las crestas panorámicas de las montañas de Ledro —las famosas greste— en una sucesión constante de subidas y bajadas entre Cima Parì, Cima Sclapa y Cima d’Oro.

No hay tramo de respiro: o subes o bajas. Y en ambos casos, el terreno exige lectura técnica fina y una gestión impecable del esfuerzo.

El entorno añade valor al reto deportivo. Enclavada entre el Lago de Garda y las Dolomitas del Brenta, la zona es Reserva de la Biosfera reconocida por la UNESCO, con cimas de casi 2.000 metros, bosques, prados y las aguas cristalinas del Lago de Ledro. Como novedad para 2026, se estrena el Trofeo Damiano Gnuffi, un premio especial para el hombre y la mujer más rápidos en el segmento entre Parì y Cima d’Oro.

Elhousine y varios 'top' españoles

En cuanto a los favoritos, la captura del Top 10 para la presentación oficial de atletas del sábado sitúa a Elhousine Elazzaoui como número uno masculino. El marroquí, campeón de la GTWS 2025, llega a Ledro como máximo favorito y con el objetivo de confirmar que lo de Zegama no fue un accidente. Detrás, nombres como los de los keniatas Patrick Kipngeno y Philemon Kiriago, ambos del equipo Run2Gether On Trail, quienes junto a Michael Selelo Saoli barrieron el podio de Sierre-Zinal 2025.

En femenino, Madalina Florea encabeza la lista. La rumana de Scott es la vigente campeona del circuito y la gran favorita también en esta segunda cita.

Por lo que a la presencia española se refiere, aparecen entre los más destacados Alain Santamaría, que volverá a correr tras participar en Zegama, y Jan Torrella mientras que en femenino destaca Naiara Irigoyen o Gabriela Lasalle, entre otras.

Primero empazará la carrera femenina (08:40 horas CEST) y, posteriormente, la masculina (09:00 horas CEST).

Dónde ver las carrera de las Golden Trail World Series en directo y online

Desde 2026, tanto en Zegama como en el resto de las carreras que forman parte del circuito Golden, se emite en directo a través de los canales de Eurosport y la app de HBO Max a partir de las 08:30 horas (CEST).

Para los seguidores del trail en España, Ledro es la segunda oportunidad en siete días de ver en acción a la élite mundial.

Desde Sport, como ya hicimos en Zegama, te contamos todo lo que suceda en esta segunda prueba de las Golden con especial atención a la participación española.