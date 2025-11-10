La lección de Reyes Estévez tras el Ironman de Marbella: "Me llevo un aprendizaje"

Reyes Estévez ha vuelto a escribir un nuevo capítulo de su historia en el mundo del deporte. Esta vez en Marbella, en un mundo como el del Ironman al que cada vez le coge más el gusto, el atleta español completó la prueba en la Costa del Sol en la enésima demostración de que la edad parece ser un solo número para Reyes.

El mítico corredor de 1.500 metros, tres veces olímpico y medalla de oro en el Campeonato de Europa (1998), fue uno de los principales protagonistas de la prueba celebrada este fin de semana en Marbella. La ciudad andaluza acogió el Mundial de Ironman 70.3 donde 6.300 atletas procedentes de 114 países distintos se reunieron para poner a prueba su capacidad de superación y resiliencia. La Costa del Sol se convirtió en el centro neurálgico del deporte mundial, una cita que Reyes Estévez no se quiso perder.

El triatleta catalán sumó una nueva experiencia en el mundo Ironman tras participar el pasado mes de abril en Valencia. Reyes, a sus 49 años, quería seguir demostrando que sigue compitiendo a un enorme nivel, ahora en una modalidad desconocida en su carrera hasta hace unos meses. Y así lo hizo; el atleta de Cornellà de Llobregat finalizó la prueba con un tiempo final de 5:04:18 en el grupo de edad M45-49, donde completó el segmento de natación en 34 minutos, el recorrido en bicicleta en 3.04:50 y la media maratón final en 1:15:12.

Reyes Estévez, en Marbella / Alguer Tulleuda Bonifacio

SPORT, gracias a Walden Outdoor, pudo conocer el parecer del atleta catalán tras su participación en Marbella y quedar 91º de su grupo de edad: "La natación creo que he estado bien, en mis tiempos", explicó. "He salido, si no me han dicho mal, en 33 minutos, más o menos como el tiempo de Valencia. Hoy el mar estaba un poquito más picado, así que costaba más. Pero contento con las sensaciones en natación", reconoció el atleta catalán.

A pesar de todo, el segmento en bicicleta fue lo que condenó a Reyes en su intento de quedar más arriba en la clasificación: "Sí que es verdad que esta semana había cambiado de bicicleta, creía que era una buena opción. Pero no me he encontrado bien; desde el principio iba muy mal, me ha empezado a doler la espalda, no me conseguía habituar a ella... y ahí creo que se han ido todas las opciones, porque básicamente se ha ido todo el tiempo. He hecho muy mal sector de bicicleta y ahí se han escapado todas las esperanzas", detalló Reyes.

Y así como su ritmo en bicicleta fue más discreto, su carrera a pie fue excelsa como era de esperar: "Luego corriendo, viendo que no optaba nada, tampoco he querido forzar en exceso", dice. "Pero con la misma tónica de lo que había pasado con la bicicleta; a nivel muscular no estaba bien, me costaba el triple, y al bajar de la bicicleta lo he notado corriendo también".

Para finalizar, Reyes Estévez hace una valoración de su fin de semana en Marbella: "Mi segundo triatlón, de todo se aprende y me llevo un aprendizaje de primera mano. Seguro que habrá más y ya sabré cómo poder gestionarlo y afrontarlo". Un nuevo Ironman a sus espaldas para un atleta incansable a sus 49 años de edad.