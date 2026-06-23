Qué es el Lavaredo Ultra Trail by UTMB: un evento único por los los Dolomitas

Cuando el Lavaredo Ultra Trail comenzó en 2007, Cortina d'Ampezzo ya era un nombre con peso en el mundo del alpinismo y el esquí. Lo que nadie imaginaba entonces es que diecinueve años después la localidad italiana sería también uno de los grandes escenarios del trail running mundial, con más de 20.000 aspirantes peleando por 6.000 dorsales de una misma edición. En 2026, la Lavaredo Ultra Trail by UTMB celebra su decimonovena edición y lo hace en una Cortina que acaba de salir de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El evento ofrece cinco distancias, desde una 10K hasta la prueba reina, la 120K. Pero es esta última la que define la identidad de la carrera. 120 kilómetros con 5.800 metros de desnivel positivo, salida a las 23:00 del viernes desde Corso Italia en el centro de Cortina, y un recorrido que pasa por Misurina, el Cristallo, el Sorapis y el Passo Giau antes de alcanzar el momento más iconográfico de toda la prueba: el paso junto a las Tres Cimas de Lavaredo cuando el sol empieza a asomar sobre las Dolomitas.

La 80K es la única prueba en línea del evento: parte cada año desde un pueblo diferente y llega al centro de Cortina. En 2026, la salida es desde Val Marzon, a las 7:00 del sábado. Y la 50K, la distancia más demandada de todo el evento, concentró ella sola más de 7.600 candidaturas para menos de 2.000 plazas disponibles.

Imagen de archivo de la prueba de Lavaredo / UTMB

Los dorsales del Lavaredo se reparten por sorteo, como la Western States. Y aunque el proceso es diferente (hay un sistema de prioridades para quienes no han conseguido plaza en las dos últimas ediciones), la sensación de que entrar es casi un milagro forma parte del mito. En 2026, 93 naciones están representadas en la línea de salida. Eso da idea de hasta qué punto el Lavaredo ha superado sus fronteras alpinas para convertirse en una carrera con proyección mundial.

Horarios de salidas de las carreras de la Lavaredo Ultra Trail by UTMB 10K. Miércoles 24 de junio, salida a las 19:00 h (CEST) desde Piazza Dibona (Cortina d'Ampezzo). 20K. Jueves 25 de junio, salida a las 17:00 h (CEST) desde Piazza Dibona. 50K. Viernes 26 de junio, salida a las 08:00 h (CEST) desde Piazza Dibona. 80K. Sábado 27 de junio, salida a las 07:00 h (CEST) desde Val Marzon / Auronzo di Cadore. 120K. Viernes 26 de junio a las 23:00 h (CEST) desde Corso Italia (Cortina d'Ampezzo).

En el terreno deportivo, la prueba tiene una conexión directa con el circuito UTMB World Series, lo que significa que los tres mejores resultados de 120k, 80k y 50k masculinos y femeninos abren la puerta a competir en la carrera del año en Chamonix en agosto. Esa función de escalón hacia el UTMB ha añadido en los últimos años un estrato de competencia entre la élite que antes no existía. No todo el mundo corre el Lavaredo para ganar el Lavaredo. Algunos lo hacen también para llegar a UTMB con margen.

Los españoles en Lavaredo: Canales, Malen Osa, Patri Pineda...

La prueba contará con una nutrida delegación española repartida en todas sus distancias, desde la prueba reina de 120 kilómetros hasta la más corta de 20 kilómetros. En la 120k, la carrera de ultradistancia que recorre los Dolomitas italianos, el nombre más destacado es José Ángel Fernández Jiménez (más conocido como "Canales"), del Kailas Fuga Team, con un UTMB Index de 877, el español con mayor puntuación en la prueba larga.

Dakota, Canales y Olmedio, el podio de la MiM 2026 / Jose Miguel Muñoz

En las distancias intermedias, Claudio Díaz (867 puntos, Todovertical) y Celia Balcells (705, Merrell) lideran la representación nacional en la prueba de 80 kilómetros.

En la Lavaredo 50K, la participación española es especialmente numerosa, con corredores como Marcos Villamuera (896, Scarpa), Francisco José Anguita (875, Kailas Fuga Team), Lluís Ruiz (853), David Rovira (824, Overland Running Team).

En la misma prueba la representación española femenina la lidera Malen Osa (786, Salomon), que vuelve tras su segundo puesto en Zegama, y le siguen Patri Pineda (753, La Sportiva) e Inés Astrain (752, Joma) que aspiran estar en el podio.

Noticias relacionadas

En la Lavaredo 20K, el joven Biel Sagués (843, La Sportiva) y Jan Castillo (830, La Sportiva-Trail Moianès) encabezan las esperanzas españolas en la distancia más corta, mientras que Natalia Bermúdez (661, La Sportiva) será una de las referencias femeninas nacionales en esa misma prueba.