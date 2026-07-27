Laura Ponte (53 años): "Intento moverme en el día a día, subo y bajo andando las escaleras del tercero en el que vivo, saco al perro, camino... no soy una flipada del deporte"

Laura Ponte (Vigo, Pontevedra, 1973) es una de los modelos españolas más conocidas. Estudió Ciencias Políticas en Londres, pero comenzó su carrera profesional tras ganar el premio 'Look of the year', organizado por la agencia Elite. Durante su trayectoria, ha trabajado algunos de los diseñadores más prestigiosos del mundo como Valentino, Hugo Boss, Ralph Lauren o Christian Lacroix.

También ha colaborado con algunos de los mejores fotógrafos como Richard Avedon, Mario Testino o Steven Meisel. Según un estudio publicado por la revista Harper's Bazaar en 1996, Ponte fue la tercera modelo mejor pagada del mundo. Tras su retiro, siguió vinculada al mundo de la moda, siendo imagen de marcas como Cortefiel y Amichi.

Actualmente, la gallega sigue al frente de nuevos proyectos. Desde 2022, Ponte está enfocada en su propio atelier, diseñando vestidos de novias. La modelo explora su faceta creativa a través de su experiencia, marcando un estilo propio, tarea que compagina con diferentes actos públicos.

Laura Ponte y el diseñador Roberto Verino, en 2001. / FDV

Durante la gala solidaria 'People in Red', destinada a la recaudación de fondos para la investigación de enfermedades infecciosas, Laura Ponte atendió a los medios de comunicación y explicó cómo es rutina diaria. Así lo recoge la revista Woman Magazine en un artículo sobre la modelo.

"No desayuno nunca a la misma hora. Suelo comer muy temprano a las 12:30 porque no tengo hambre de primeras, salvo que esté en un hotel que voy como loca a los huevos revueltos y a todo tipo de panes. Mi rutina es caótica como yo", detalla el citado medio.

En este caso, la diseñadora de moda reconoce que no sigue un plan específico para su bienestar: "No tengo muchas rutinas de nada: ni de rituales de belleza ni de baños. Vivo muy al día y según lo que me pida el cuerpo, le escucho", confesó Ponte.

Laura Ponte en 'El Hormiguero' / A3

Ahora bien, Ponte explicó en una entrevista de Women's Health que intenta mantenerse activa. "Intento moverme en el día a día, por ejemplo subo y bajo andando las escaleras del tercero en el que vivo, saco al perro, camino...", contestó a la publicación.

A pesar de su actividad diaria, Laura Ponte asegura que no es constante con el ejercicio físico. De hecho, la gallega ha abandonado alguna de las disciplinas que ha probado, como el pilates. Sin embargo, su organismo tiene una buena adaptación al entrenamiento. "No soy una flipada del deporte. Este año he ido a seis clases de Pilates, pero lo he acabado dejando, y eso que mi cuerpo aprende rápido, es atlético", terminó declarando a la revista citada.