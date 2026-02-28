Laura Escanes, sobre su rutina de entrenamiento: "Hago menos de lo que me gustaría”

Laura Escanes se ha convertido en una de las figuras nacionales más prominentes de entre los influencers, asentándose especialmente a través de su podcast 'Entre el cielo y las nubes', donde ha mostrado su faceta más transparente y fácil de empatizar.

En este sentido, a diferencia de otras personas de la esfera, Escanes nunca ha pretendido mostrarse perfecta, sino revelar lo bueno y lo malo de su día a día; una vulnerabilidad que se ha traducido en su importante relación con el deporte.

Así, pues, a finales del año pasado, la también modelo española se convirtió en la portada de la edición nacional de Women's Health, lo que no solo fue un honor en sí mismo sino que, además, reflejó el resultado de su progreso personal.

Al mismo tiempo, Escanes concedió una entrevista a la revista para conversar sobre el cambio de mentalidad que permitió su cambio físico, aclarando que para ella implicaba más que verse bien en el espejo, pues necesitaba ver una "mujer fuerte" cuya apreciación propia no dependiese de los estándares externos sino propios.

Por su parte, aclaró cuál es su rutina de ejercicio habitual, destacando el siguiente proceso: “Entreno unas cuatro veces a la semana. Con Crys [Dyaz, entrenadora profesional], tres seguro, y yo meto algún entrenamiento por mi cuenta. Esto es algo que jamás se me había pasado por la cabeza”.

Luego, en relación a hacer bicicleta, añadió: “Esa parte me va muy bien para el cardio y para mi corazón. Pero hago menos de lo que me gustaría. Me gustaría poder lanzarme a decir: ‘Tengo una tarde libre, me voy en bici yo sola’”.

Por ende, las mejoras en su estado físico han sido palpables, pero también en su salud mental. Hacer ejercicio con regularidad se puede convertir en una herramienta de gestión emocional ya que, tal y como señala Escanes, es una forma de encontrar motivación para moverse incluso cuando no tiene el deseo de hacerlo.