Laura Escanes explica el sentido del entrenamiento de fuerza: "Lo hago para cuando tenga 80 años pueda cargar mis botellas"

Hace años que Laura Escanes es uno de esos perfiles conocidos por gente de todas las edades en España, sin embargo, todavía tiene tan solo 29 años. Su relación con Risto Mejide le llevó a una exposición mediática que, combinado con su talento en las redes sociales, le ha llevado a presentar incluso programas de televisión en Catalunya.

Más allá de sus rutinas de belleza y planes del día a día, la mamá de Roma también ha mostrado interés por el deporte y ahora ha compartido su visión acerca de la necesidad de mantenerse en forma y el sentido de entrenar prácticamente a diario, ya que dedica cuatro días semanales.

Historia de Instagram de Laura Escanes en el gimnasio. / Instagram

Algo que no soporta es que la critiquen por su cuerpo porque se considera una chica normal: "Que alguien me esté llamando gorda cuando tengo un cuerpo súper normativo, me parecía tan fuera de lugar… Tengo la sensación de que hay tanta responsabilidad por tener seguidores", comenta.

"Hay muchas niñas que me siguen, que cualquier mensaje que pueda lanzar sobre estar sana, entrenar para estar fuerte, y no simplemente para verte más delgada o marcadita o para llegar a verano" asegura en la última publicación de la revista 'Women's Health'.

Laura Escanes durante la carrera de Zara. / ·

Además, revela que si le dedica tiempo al entrenamiento hoy es para que "cuando tenga 80 años pueda ir a la compra y cargar sus botellas de agua", poniendo énfasis en una realidad que no hace tantos años se obviaba y directamente se relacionaba a las personas que entrenaban con la única voluntad de lucir musculatura.

"Las mujeres hacíamos yoga, pilates y poco más. Y ahora me gusta ver a una mujer levantando peso", indica Escanes acerca de la consciencia general acerca del entrenamiento de fuerza entre las mujeres.

Su cambio de perspectiva respecto al deporte

También explica que esta visión del deporte no es la que siempre ha tenido y que es algo que ha ido adquiriendo con el tiempo hasta ser consciente de la importancia de tonificar el cuerpo para el bienestar futuro.

Laura Escanes / ·

Empezó con el 'running', aunque se cansó al no ser de su agrado y, además, lesionarse. Más tarde, probó con el ciclismo, una disciplina que le llamó un poco más la atención y que pudo desarrollar con su pareja, el andorrano Joan Verdú, que se dedica profesionalmente.

"Esa parte me va muy bien para el cardio y para mi corazón. Pero hago menos de lo que me gustaría. Me gustaría poder lanzarme a decir: ‘Tengo una tarde libre, me voy en bici yo sola'", comenta acerca del último paso que le falta por dar. Uno de los beneficios del deporte (y de ganar autoconfianza con el paso del tiempo) es que ahora sí que se considera una "mujer fuerte", algo que le costaba mucho en el pasado.