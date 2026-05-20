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BIENESTAR

Laura Bianchi, entrenadora: "Así debes caminar para quemar hasta 300 calorías"

La especialista nos da consejos para exprimir al máximo nuestros paseos

Caminar / Pasear

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Caminar es uno de los ejercicios más sanos que puedes incorporar a tu rutina, pero lo que mucha gente desconoce es que caminar puede convertirse también en un ejercicio de alto gasto calórico en las condiciones adecuadas.

Cómo sacarle el máximo partido a caminar

Eso es precisamente lo que defiende la entrenadora Laura Bianchi, quien ha desarrollado un método para quemar hasta 300 calorías de media simplemente paseando. Aunque lógicamente hay varios aspectos a tener en cuenta.

Esencialmente, la clave en la argumentación de Bianchi es que el ritmo lo es todo. Es decir, no vale simplemente con salir a caminar, sino que la intensidad del paseo marcará la cantidad de calorías que se acaben quemando.

Es por ello que la entrenadora explica que lo ideal se encuentra en caminar a un ritmo en el que empiece costar a hablar, pero sin pasar al punto de que se arranca a correr. Lo suficiente para que la persona note el cansancio y la intensidad del ejercicio.

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Asimismo, la entrenadora ofrece varios trucos para aumentar el gasto calórico durante el paseo: mover los brazos con energía, mantener una buena postura al andar o alternar ritmos rápidos y moderados son mecanismos que ayudan mucho en el proceso.

Laura también insiste en que la constancia es un punto clave para los beneficios que otorga caminar; lo que la entrenadora dice es que tomar la rutina de las caminatas intensas es más beneficioso que realizar entrenamientos duros pero más infrecuentes.

Y para que no haya dudas, la entrenadora lógicamente recuerda los beneficios generales de caminar: salud cardiovascular, metabolismo e incluso más allá de lo físico, también ayuda a la salud mental y la gestión del estrés diario.

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En definitiva, tienes a tu alcance un ejercicio de alto gasto calórico para incorporar a tu rutina sin gimnasio, ni herramientas específicas ni nada similar. Sacar el máximo partido a tus paseos es algo que está plenamente a tu alcance.

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