Laura Bartolomé, médica: "Si quieres tener abdominales después de haber cogido algún kilo, no uses Ozempic"

Laura Bartolomé ha lanzado un aviso muy claro sobre el uso de Ozempic y otros fármacos para perder peso en una entrevista realizada por el podcast Tengo un plan: no son un atajo para conseguir abdominales, ni una solución que deba usarse sin criterio médico.

Su mensaje pone el foco en un problema que se ha extendido mucho en redes: personas que usan estos medicamentos sin necesitarlo, sin supervisión y en dosis que les provocan efectos secundarios, mientras otras que sí los necesitan tienen más dificultades para acceder a ellos.

Un fármaco no es un atajo

La doctora insiste en que este tipo de medicamentos están pensados para tratar la diabetes y la obesidad, no para entrar en una lógica de estética rápida o de pérdida de peso sin control. En su explicación, el error está en convertirlos en una herramienta para “marcar abdominales” después de haber ganado algo de peso, porque ese enfoque trivializa un tratamiento médico que tiene indicaciones concretas.

También subraya que, cuando se usan fuera de un marco clínico, muchas personas terminan tomándolos a dosis incorrectas o sin los ajustes que necesita cada caso, lo que aumenta el riesgo de náuseas, mareos, estreñimiento y otros efectos adversos.

El problema del abuso

Uno de los puntos más delicados que señala Bartolomé es que el uso indiscriminado de estos fármacos ha contribuido a crear una mala imagen pública de ellos. Cuando se usan como moda, se habla de ellos como si fueran una solución mágica, y eso hace que muchas personas los perciban como algo peligroso o superficial, incluso cuando pueden ser muy útiles en pacientes que realmente los necesitan.

Además, el abuso genera otro efecto colateral: el desabastecimiento. Eso significa que personas con diabetes o con obesidad que sí tienen una indicación médica pueden encontrar más dificultades para acceder al tratamiento. El problema, por tanto, no es solo clínico, sino también de salud pública.

Efectos secundarios y dosis

La endocrina explica que estos medicamentos deben ajustarse con mucha precisión, porque sus efectos secundarios dependen en gran medida de la dosis. Si aparecen molestias digestivas como pesadez, distensión, náuseas o estreñimiento, suele ser una señal de que la dosis es demasiado alta para esa persona.

Un inyector de Ozempic. / AP

También recuerda que el acompañamiento médico es fundamental para adaptar el tratamiento a cada perfil, sobre todo en personas con antecedentes de gastritis, estreñimiento o sensibilidad digestiva. La idea no es solo perder peso, sino hacerlo sin comprometer la salud ni provocar una relación problemática con la comida.

En su intervención, Laura Bartolomé deja clara su postura: ella no lo prescribiría con un objetivo puramente estético, porque eso puede llevar a usos inadecuados y a dosis que no encajan con lo que necesita cada persona. Su mensaje encaja con el de otros especialistas que piden prudencia con Ozempic y fármacos similares, especialmente ahora que su popularidad ha crecido tanto fuera del ámbito médico.