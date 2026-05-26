Laura Banyoles, entrenadora personal: "Trabajar la musculatura abdominal va mucho más allá de la estética"

Empieza la cuenta atrás para el verano y ya hay muchos españoles que están sumergidos en la operación bikini 2026. El objetivo es claro: lucir una buena forma física durante las vacaciones. Gracias a las redes sociales, es fácil encontrar miles de consejos de entrenadores personales que comparten rutinas y recomendaciones para llegar en las mejores condiciones.

Hace unos días, la entrenadora personal Laura Banyoles compartió a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 30 mil seguidores, cinco ejercicios de core, que son aptos para todo el mundo.

La experta en fitness remarcó en la publicación que "trabajar la musculatura abdominal va mucho más allá de la estética", debido a que "un core fuerte es sinónimo de mejor postura", lo que beneficia a no tener "molestias en la espalda" y también puedes evitar tener "lesiones".

El primer ejercicio que nombró para hacer es el 'dead bug', pues es una actividad muy efectiva de suelo y pilates, que está diseñado para fortalecer la zona media de la abdominal. Se realiza boca arriba con los brazos estirados apuntando al techo y las piernas levantadas con las rodillas flexionadas a 90º. El movimiento que se debe realizar es estirar y descender lentamente el brazo derecho y la pierna izquierda hacia el suelo al mismo tiempo, sin llegar a tocarlo.

Por otro lado, la entrenadora personal señaló la importancia de realizar la plancha con rotación. Se hace partiendo de una posición de plancha tradicional, desde la cual el cuerpo gira sobre su eje mientras un brazo se eleva hacia el techo o se pasa por debajo del torso.

Así se hace la plancha con rotación / Instagram

El tercer ejercicio que nombró fue la plancha con rodilla activación transversa, algo que es fácil de realizar, pues se debe apoyar los antebrazos y las rodillas, manteniendo el cuerpo en línea recta y llevando el ombligo hacia adentro y hacia arriba.

También, recomendó el ejercicio de 'dead bug' con empuje de rodilla-mano. Se trata de una actividad isométrica que consiste en empujar tu mano contra la rodilla opuesta para activar profundamente el abdomen.

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El último ejercicio que mencionó fue la plancha con apoyo de rodillas. La actividad se hace manteniendo el el cuerpo alineado y contraído mientras te apoyas en los antebrazos y las rodillas, formando una línea recta desde la cabeza hasta las rodillas.