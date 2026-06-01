Lara Ibarra, nutricionista y experta en entrenamiento: "Este es mi ranking de hábitos para perder grasa"

No todos los hábitos para perder grasa valen lo mismo. Lara Ibarra, dietista y experta en nutrición deportiva conocida en redes, ha publicado un vídeo en el que somete a examen siete de los más populares y los ordena en función a su eficacia real: ayuno intermitente, cardio en ayunas, déficit energético extremo, ingesta de proteína, caminar, entrenamiento de fuerza y adherencia.

La conclusión central es tan sencilla como reveladora: la herramienta más poderosa no es ningún protocolo de moda, sino la adherencia, entendida como la capacidad de mantener un hábito en el tiempo sin depender de la fuerza de voluntad. "La adherencia no es tener fuerza de voluntad, sino diseñar un plan que no la necesite", sostiene Ibarra.

Desde esa premisa, la nutricionista lanza tres recomendaciones concretas de lo más interesantes para perder grasa:

Apostar por un déficit calórico moderado, de unas 300 kcal por debajo del mantenimiento: "un déficit que sostienes seis meses gana al que aguantas apenas tres semanas". No eliminar los alimentos favoritos, sino incorporarlos a tu plan. Según explica, la prohibición aumenta el deseo y acaba saboteando todo el plan. Planificar el menú con antelación, ya que lo organizado se ejecuta con más regularidad que lo improvisado.

La postura de Ibarra conecta con lo que la evidencia científica lleva años señalando. Según varios estudios, el ayuno intermitente es poco probable que produzca una pérdida de peso en adultos con sobrepeso u obesidad en comparación con los consejos alimentarios tradicionales.

Vivimos en un mundo digital saturado con soluciones extremas y resultados aparentemente rápidos, pero el mensaje de Ibarra va en una dirección muy diferente: menos intensidad, más continuidad. Alejémonos de falsas promesas y dietas milagro y aceptemos que a todos nos gusta un buen dulce.