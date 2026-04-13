Lara Ibarra, nutricionista, lo deja claro: “No hay alimentos que por sí solos te hagan perder grasa o ganar músculo… y cuidado con quien diga lo contrario”

El saber comer es algo que puede parecer sencillo, muchas personas que ven a otra a dieta creen que se trata de algo sumamente sencillo y no es así ni mucho menos, es algo sumamente complicado.

El dejar de comer lo que más te gusta a limitarte a seguir una dieta, es un gran cambio que muchas personas no logran soportar, al menos durante los dos primeros meses. Sin embargo, una nutricionista nos ha dejado con uno detalles a tener en cuenta realmente interesantes.

El consejo que debes de tener en cuenta de Lara Ibarra

La nutricionista e influencer Lara Ibarra ha vuelto a poner el foco en uno de los mitos más extendidos dentro del mundo de la alimentación: la creencia de que existen alimentos capaces de provocar, por sí solos, la pérdida de grasa o el aumento de masa muscular.

A través de una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la experta lanza un mensaje directo: ningún alimento tiene ese poder de forma aislada. Una afirmación que busca desmontar los discursos simplistas que siguen circulando en redes sociales y que prometen resultados rápidos sin base científica.

Comida saludable / CMS

Ibarra recalca que el progreso físico no depende de productos concretos, sino de un conjunto de factores: desde el balance energético hasta la constancia en el entrenamiento, pasando por el descanso y la adherencia a largo plazo. En este sentido, advierte sobre el peligro de caer en soluciones “milagro” que pueden generar frustración o expectativas irreales.

En la vida no hay milagros ni trucos, todo tiene un coste y como no, hace falta tener mucha constancia. Por eso, no creas nunca en esos milagros que te proponen muchas personas, recuerda siempre hacer caso aquellas que, como Lara, son expertas en el tema.