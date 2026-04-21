Lara Ibarra, nutricionista: "Caminar está bien, entrenar está bien, hasta que nos termina atando"

Lara Ibarra es dietista, divulgadora y creadora de contenido de nutrición y fitness. Habitualmente, la influencer comparte contenido en redes sociales sobre educación alimentaria y planes de entrenamientos. La experta es conocida por promover un equilibrio saludable entre la buena alimentación y la adherencia al ejercicio físico para el bienestar.

Especialmente, se posiciona en contra de las dietas extremas y las rutinas de entrenamiento excesivas. En Instagram, Ibarra ha publicado una reflexión sobre su experiencia: "Llevo 15 años entrenando, y si algo he aprendido en todo este tiempo es que la rigidez no te lleva a ningún lado. Tu mentalidad determina tu salud".

Actualmente, existen múltiples rutinas y dietas restrictivas que prometen resultados milagrosos. Nada más lejos de la realidad, ya que la mayoría no se pueden mantener durante un largo periodo de tiempo.

Caminar / .

"Caminar está bien, entrenar está bien, nutrirse está bien, hasta que nos termina atando y ya deja de estarlo", comenta la especialista. "Si de verdad quieres estar saludable, y sobre todo serlo toda la vida, abraza la flexibilidad y el equilibrio", destaca la profesional en su perfil.

En este sentido, una estrategia rígida puede jugar en contra de nuestra salud mental: "Entrenar cada día es saludable, hasta que rechazas todos los planes que te proponen por ir al gimnasio".

"Hacer 15.000 pasos es saludable, hasta que se convierte en una obsesión. Querer tener más glúteo es saludable, hasta que condiciona todos y cada uno de tus entrenamientos. Alimentarte bien es saludable, hasta que no te permites ni un capricho cuando te apetece", reflexiona Lara Ibarra.

De la misma forma que la obsesión es perjudicial, también lo es la comparación constante: "Inspirarte en influencers que promueven un estilo de vida fitness es saludable, hasta que vives constantemente comparándote con ellos".

Aunque el descanso es importante, es clave ser flexible: "Irte a dormir a las 22:30 es saludable, hasta que te vuelves esclava de tu rutina". Por este motivo, hay que saber adaptarse a cada momento para mantener los hábitos saludables durante el resto de nuestra vida. "Todos los buenos hábitos son saludables, hasta que se convierten en una esclavitud", sentencia la dietista.