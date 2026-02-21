Del laboratorio glaciar al guardarropa técnico más exigente

En un mundo cada vez más técnico encontramos prendas que nacen en un despacho y otras que lo hacen sobre el hielo. La Unisex Arctic Patrol Down Parka de Helly Hansen pertenece, sin duda, a la segunda categoría. Su historia comienza en Groenlandia, codo con codo con científicos que pasan semanas enteras midiendo el pulso del planeta en condiciones que rozan lo inhumano. Allí donde el viento corta la respiración y el termómetro se desploma más allá de los -30 °C, esta parka no es una opción estética: es una herramienta de supervivencia.

La marca noruega, con casi 150 años de legado técnico a sus espaldas, ha vuelto a mirar al terreno real para evolucionar su colección Arctic Patrol. El resultado es una prenda concebida para esos momentos críticos en los que el cuerpo deja de moverse. Porque si algo aprendieron los diseñadores trabajando junto a los investigadores del Ártico es que el frío más peligroso no llega mientras avanzas con esquís o arrastras un trineo, sino cuando te detienes a tomar mediciones, a perforar hielo o a filmar en silencio el crujido de un glaciar.

La clave térmica está en su relleno de plumón hidrofóbico con fill power 850, tratado con tecnología HyperDRY Water Resistant Down de ALLIED. Traducido al lenguaje de montaña: máxima capacidad de expansión, más aire retenido y, por tanto, más calor, incluso en condiciones húmedas . Sabemos que el plumón pierde eficacia cuando se moja; aquí, ese talón de Aquiles se ha minimizado con un tratamiento que repele el agua y mantiene el rendimiento térmico cuando la ventisca se mezcla con la humedad del entorno polar.

Pero esta parka no es solo abrigo. Es ingeniería aplicada al detalle. Los bolsillos estratégicamente colocados permiten acceder al material sin necesidad de abrir la prenda; el bolsillo tipo Napoleón facilita guardar dispositivos o mapas sin perder calor; las aperturas laterales con cremallera hacen posible llevar arnés sin renunciar a la protección total. Los grandes tiradores están pensados para manipularlos con guantes gruesos, un gesto pequeño que en el Ártico marca la diferencia entre la eficiencia y la congelación.

La resistencia corre a cargo del tejido de refuerzo CORDURA® y una construcción robusta que no teme desgarros ni roces con trineos o aristas de hielo. A ello se suma una cremallera frontal YKK® de doble cursor con doble solapa anti tormenta, bajo, puños y capucha ajustables, y un pelo sintético desmontable que añade protección extra en condiciones de viento y nieve intensa. Todo bajo un material principal bluesign® y con tratamiento DWR sin PFC, en línea con una visión más responsable de la montaña.

Uno de los aspectos más singulares es su visibilidad aérea y de 360°, pensada para que el usuario pueda ser localizado con facilidad en entornos de baja luz. En expediciones científicas, pero también en travesías invernales remotas, ser visible puede ser tan importante como estar caliente.

La versatilidad también ha sido validada sobre el terreno. Jan Rasmussen, líder de la expedición The Greenland Project, la define como una capa rápida para frío moderado y como auténtica armadura térmica en condiciones extremas. Y el fotógrafo Niklas Marc Heineke asegura no haberse sentido nunca tan cómodo filmando por debajo de los -30 °C. No son testimonios de catálogo; son voces que han probado la prenda donde realmente importa.

Antes incluso de llegar a las tiendas, la Arctic Patrol Down Parka fue reconocida con el ISPO Award y el Red Dot Design Award, dos sellos que avalan tanto su innovación como su excelencia en diseño . El jurado destacó precisamente esa cooperación real con exploradores polares, visible en cada costura.

Con un peso de 1.560 gramos, tallas de XS a 2XL y un PVP de 1.200 euros , no estamos ante una parka urbana al uso. Es una prenda concebida para profesionales, para expedicionarios, para guías de alta montaña o para quienes buscan el máximo nivel de protección en destinos donde el invierno no es una estación, sino un territorio.

En un mercado saturado de chaquetas “inspiradas” en el Ártico, esta nace allí. Y esa diferencia se siente cuando el viento sopla de verdad y el silencio blanco lo envuelve todo.