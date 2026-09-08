Kunal Makwana, entrenador personal: "Lo ideal sería entrenar entre tres y cuatro veces por semana"

Hacer ejercicio no significa necesariamente pasar todos los días por el gimnasio ni dedicar varias horas a cada entrenamiento. El entrenador personal Kunal Makwana explica en un artículo publicado en 'The Independent' cuál es la frecuencia más adecuada para entrenar, especialmente para quienes buscan perder peso y mejorar su condición física.

El experto insiste en la importancia de no caer en el sobreentrenamiento y dar al cuerpo el tiempo necesario para recuperarse, es por ese motivo que asegura "lo ideal sería entrenar entre tres y cuatro veces por semana", siempre aumentando la carga de manera progresiva.

En cuanto a la duración, tampoco hace falta alargar las sesiones más de lo necesario. El entrenador considera que entre una hora y una hora y media es más que suficiente si se aprovecha bien el entrenamiento: "Para profesionales ocupados, una hora u hora y media es suficiente. El objetivo debe ser eficiente con el tiempo en el gimnasio, en lugar de prolongar las sesiones innecesariamente".

Para aquellos que todavía no están acostumbrados a hacer ejercicio, empezar con clases puede ser una buena alternativa, tanto para aprender como para conseguir cierta constancia: "Buscar clases puede ser una excelente manera de empezar, ya que se introduce al individuo en una comunidad, ayudando a ganar amigos y dirección al mismo tiempo".

El spinning se considera una actividad muy vigorosa. / Freepik

A la hora de organizar los entrenamientos, Makwana también considera importante dejar al menos un día de descanso entre sesiones. No solo para evitar posibles lesiones, sino para que los músculos tengan tiempo de recuperarse antes de volver a someterlos a un nuevo esfuerzo.

Y dentro de ese descanso hay un elemento al que el experto da especial importancia: el sueño. Dormir bien es fundamental para que el cuerpo se recupere después de entrenar y para poder rendir correctamente en las siguientes sesiones: "El sueño constituye un 33% de nuestra vida y es crucial para la recuperación si se desea fortalecer y mejorar el rendimiento en los entrenamientos".

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Además, la falta de sueño puede convertirse en un problema para quienes tienen como objetivo perder peso, ya que puede aumentar las ganas de comer y hacer más complicado mantener una alimentación adecuada. Por eso, según explica Makwana, no basta con centrarse únicamente en el ejercicio si se quiere conseguir un cambio físico.