Kiriago revalida su corona y Florea gana por primera vez en Sierre Zinal, con Alain Santamaría y Sara Alonso como mejores españoles

Aunque el foco global de la jornada en esta edición de la Sierre Zinal estuvo en Philemon Kiriago, que revalidó su corona con su tercera victoria en la prueba (2:26:24), y en Madalina Florea, que logró su primer triunfo en la "catedral del trail" (2:55:44) tras varios años rondando el podio, la representación española dejó buenos resultados en la carrera de los cinco 4000.

En categoría masculina, Alain Santamaría firmó su mejor actuación en Sierre-Zinal con un 11º puesto (2:34:01), muy por delante de su 22º de 2024, único año que la había corrido hasta ahora. Nada más cruzar la meta, celebró así su progresión en redes: "Poco a poco van saliendo las cosas. Próxima parada, la OCC del UTMB Mont Blanc".

Le siguieron Andreu Blanes (19º, 2:38:27), que un año antes había sido 8º, Alex García (27º, 2:41:56), Roberto Alaiz (55º, 2:48:58) y Daniel Osanz (58º, 2:50:13). Tambien acabó la prueba el valenciano Adrià Ivars, que cruzo la meta en la 65ª posición con un tiempo de 2:53:23.

Andreu Blanes llegando a la meta de Zinal / GTWS / KOASTAL FOREST

El etíope Kiriago lideró lideró además un nuevo triplete de Run2Gether On Trail, idéntico al firmado el pasado año, con Patrick Kipngeno en segunda posición y Michael Saoli en la tercera.

Tras revalidar su título, Kiriago mostró su satisfacción por volver a triunfar en una carrera muy especial para él: “Estoy muy feliz de ganar de nuevo en Sierre-Zinal. Esta es mi segunda casa”, afirmó en referencia también a los frecuentes entrenamientos que su equipo realiza en la región. Lejos de conformarse, el keniano ya lanzó un aviso de cara al futuro: “El año que viene, otra vez”.

El top 5 masculino en Sierre Zinal 2026 / GTWS / KOASTAL FOREST

Sara Alonso, la española más destacada

En mujeres, Sara Alonso fue 11ª (3:03:38), su mejor marca en tres participaciones en la prueba, por delante incluso de Maude Mathys, poseedora del récord del recorrido, que entró 12ª. En sus redes, la corredora resumió así su carrera: "Súper feliz de bajar cinco minutos mi tiempo y meterme en ese sub 3:05".

Sara Alonso, a la derecha, en la meta de la Sierre Zinal / GTWS / KOASTAL FOREST

Completaron la representación femenina Moana Lilly Kehres Kehres (31ª, 3:18:53) y Naiara Irigoyen (40ª, 3:27:04). María Fuentes fue la única baja española de la jornada, sin poder terminar la prueba: "Un DNF sabe a vacío y frustración", reconoció sin rodeos en sus redes, aunque cerró su mensaje mirando ya a la siguiente parte de temporada.

Florea cruzó la meta en 2:55:44 para sellar su tercera victoria de la temporada. Caroline Kimutai, por su parte, protagonizó una espectacular remontada en el descenso, donde marcó el mejor tiempo en el segmento correspondiente (1,1 km al -24,2 %) con 4:33, reduciendo una desventaja de tres minutos a tan solo 45 segundos para hacerse con la segunda plaza. Goodrum, que pagó el esfuerzo de sus numerosos ataques, conservó el tercer puesto a 1:28 de la vencedora, recompensando con un merecido podio una actuación tan valiente como ambiciosa. Las seis primeras clasificadas consiguieron además bajar de la barrera de las tres horas.

El top 5 femenino en Sierre Zinal 2026 / GTWS / KOASTAL FOREST

María Petit, primera atleta invidente en completar Sierre-Zinal

La jornada dejó además una hazaña histórica ajena a la clasificación general. María Petit, del Salomon Para Team, se convirtió en la primera persona con ceguera total en completar Sierre-Zinal, guiada por Elisa Mas y Pau Moreno, en un tiempo de 5h49:21. Su próximo reto llega a finales de agosto, en la Expérience Trail Courmayeur del UTMB.

Ninguno de los españoles con opciones forzó al límite. Con el UTMB Mont-Blanc a la vuelta de la esquina, todos dosificaron su esfuerzo en Sierre-Zinal sabiendo que la cita grande de la temporada está todavía por llegar.

Lo que viene para las Golden Trail World Series

Tras Sierre-Zinal, el circuito se traslada a Asia para su tramo decisivo. La primera cita será el 20 de septiembre en Myoko Trail (Japón), estreno absoluto de esta sede con 23,6 kilómetros y 1.935 metros de desnivel positivo. Una semana después, el 27 de septiembre, el calendario recala en la Gran Muralla China, única prueba del año que transcurre sobre una de las siete maravillas del mundo moderno, con 22,4 kilómetros y 1.653 metros de desnivel.

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El desenlace llegará el 24 y 25 de octubre en Muju Trail (Corea del Sur), debut del país como sede de la Gran Final. Con 25,6 kilómetros y 2.294 metros de desnivel, la prueba repartirá hasta 300 puntos y decidirá los títulos del circuito en una única carrera, con Elhousine Elazzaoui (824 puntos) todavía por delante de Philemon Kiriago (648) en la general masculina.