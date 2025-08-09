Philemon Kiriago y Joyline Chepngeno, dueños de Sierre-Zinal 2025 en un festival keniano

Sierre-Zinal 2025 volvió a confirmar su estatus como una de las citas más espectaculares y exigentes del calendario mundial de trail running. Con 31 kilómetros y 2.200 metros de desnivel positivo entre Sierre y Zinal, la carrera suiza ofreció un espectáculo marcado por el dominio africano, especialmente en la categoría masculina, donde Kenia copó cuatro plazas del top 5.

En hombres, el keniano Philemon Ombogo Kiriago (Run2gether On Trail) repitió victoria dos años después, imponiéndose con un tiempo de 2:28:45. La clave estuvo en su ataque desde Chandolin, en el kilómetro 15,4, donde pasó a liderar hasta meta.

Le acompañaron en el podio sus compatriotas Patrick Kipngeno (2:29:08) y Michael Selelo Saoli (2:29:14), completando un triplete histórico para Kenia. El suizo Adrien Briffod (2:32:06) fue cuarto y el keniano Paul Machoka, quinto (2:33:00).

El récord de Kilian Jornet (2:25:34 en 2024) quedó fuera de alcance, condicionado por las altas temperaturas. Entre los españoles, destacó Andreu Blanes, octavo con 2:35:19, seguido por Álex García (14º, 2:38:59), Miguel Benítez (18º, 2:39:54) y el jovencísimo Iu Net (30º, 2:45:52).

Top 5 masculino Philemon Ombogo Kiriago (KEN) – 2:28:45 Patrick Kipngeno (KEN) – 2:29:08 Michael Selelo Saoli (KEN) – 2:29:14 Adrien Briffod (SUI) – 2:32:06 Paul Machoka (KEN) – 2:33:00

Chepngeno vuelve a lo más alto

En categoría femenina, la keniana Joyline Chepngeno (Milimani Runners Salomon) sumó su segunda victoria consecutiva con un crono de 2:54:49, apenas siete segundos más lenta que en 2024. Su compatriota Caroline Kimutai (2:55:31) y la estadounidense Katie Schide (2:58:30) completaron un podio de enorme nivel.

La carrera fue vibrante, con la alemana Laura Hottenrott atacando en varias fases y Maude Mathys (cuatro veces campeona) apretando hasta el final para acabar cuarta (2:58:56). Cerró el top 5 la suiza Oria Liaci (3:00:20), con una actuación destacada.

El top 5 femenino celebrando su éxito / Christophe Angot

En cuanto a las españolas, Júlia Font fue la mejor clasificada (14ª, 3:13:14), seguida por Ikram Rharsalla (29ª, 3:22:27) y la joven Greta García (38ª, 3:30:23).

Top 5 femenino Joyline Chepngeno (KEN) – 2:54:49 Caroline Kimutai (KEN) – 2:55:31 Katie Schide (USA) – 2:58:30 Maude Mathys (SUI) – 2:58:56 Oria Liaci (SUI) – 3:00:20

Una carrera cada vez más rápida

Sierre-Zinal, conocida como la "carrera de los cinco 4000" por sus vistas al Weisshorn, Zinalrothorn, Obergabelhorn, Matterhorn y Dent Blanche, sigue rompiendo barreras de velocidad. Este año, 23 hombres bajaron de las 2:40 y 11 mujeres de las 3:10, cifras impensables hace dos décadas.

La prueba formó parte de la Copa del Mundo WMRA y de las Golden Trail World Series, sirviendo como antesala de sus respectivas finales en Eslovenia (agosto) e Italia (octubre). Entre los debutantes ilustres, el triatleta Adrien Briffod y el mediofondista Rober Alaiz dejaron claro que la cita suiza es un punto de encuentro para corredores de distintas disciplinas.