Kiprun lanza la KIPRIDE MAX, su zapatilla más amortiguada para el running diario

KIPRUN da un paso adelante en su apuesta por el running diario con el lanzamiento de la nueva KIPRIDE MAX, una zapatilla diseñada para ofrecer la experiencia de pisada más suave creada hasta la fecha por la marca. Pensada para entrenamientos cotidianos y rodajes largos, combina una amortiguación de gran volumen con una sensación ligera y fluida que busca reducir la fatiga desde la primera zancada.

El elemento central del modelo es su nueva media suela SOFTECH+, una mezcla de EVA, PEBA y OBC que alcanza los 42 mm en el talón y que, según los tests internos de la marca, mejora en un 34% la amortiguación global respecto a modelos anteriores. A ello se suma el uso del sistema SCF M-TPU tanto en la plantilla como en el strobel, una solución que elimina rigideces internas y mejora el retorno de energía, situado en un 69%.

El upper también juega un papel clave en la experiencia de confort. Fabricado en tejido warp-knit con un 98% de PET reciclado, ofrece una adaptación progresiva al pie, buena transpirabilidad y una sujeción sin puntos de presión gracias a su lengüeta 3D y al collar acolchado de 360 grados. El conjunto se completa con un sistema de alas internas en el mediopié que aporta estabilidad sin comprometer la sensación de suavidad.

Con un peso de 271 gramos en talla masculina 42 y un drop de 6 mm, la KIPRIDE MAX se posiciona como una opción versátil para corredores que priorizan comodidad y protección en su día a día. Disponible en Decathlon por 149,99 euros, este modelo inaugura oficialmente la franquicia KIPRIDE, la nueva línea premium de KIPRUN orientada a zapatillas fiables, accesibles y diseñadas para acompañar muchos kilómetros de entrenamiento.