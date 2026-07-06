Kiprotich gana en Québec y Florea manda en las Golden Trail

Samwel Kiprotich y Madalina Florea se llevaron el triunfo en el Québec Mega Trail, tercera cita de las Golden Trail World Series 2026, disputada sobre un trazado de 28,7 kilómetros y 1.397 metros de desnivel positivo con doble ascensión al Mont-Sainte-Anne.

La carrera masculina dejó una de las llegadas más apretadas de los últimos años. Los seis primeros clasificados cruzaron la meta separados por apenas 48 segundos, después de que Philemon Kiriago dominara los segmentos bonificados de subida y sprint. Sin embargo, fue Kiprotich quien resolvió la carrera en el tramo final, junto a los ríos Sainte-Anne-du-Nord y Jean-Larose, donde lanzó el ataque decisivo.

"Estoy feliz. Por supuesto, no fue fácil. No quería gastar demasiada energía siguiendo a los líderes porque sabía que necesitaba llegar fuerte al final. En los últimos diez minutos apreté al máximo y conseguí la victoria", explicó el atleta de Salomon tras cruzar la meta en 2:08:19.

Kiriago fue segundo a solo cinco segundos y Nashon Kiplimo completó el podio a 13. Elhousine Elazzaoui, cuarto en meta, conserva el liderato de la general con 600 puntos gracias a sus triunfos previos en Zegama-Aizkorri y Ledro Sky Trentino.

Kiriago asciende al segundo puesto con 424 puntos, mientras Bogdan Damian, autor del mejor tiempo de descenso por tercera prueba consecutiva esta temporada, es tercero con 377.

Florea vuelve a ganar

En categoría femenina, Madalina Florea firmó una actuación de mayor a menor resistencia frente a Caroline Kimutai (Salomon), que había marcado el mejor tiempo en la primera subida. La rumana neutralizó la diferencia en el descenso y terminó por despegarse en el tramo hacia l'Auberge du Fondeur, abriendo una ventaja que ya no soltaría.

Florea cruzó la meta en 2:27:12, con más de siete minutos de margen sobre Marie Nivet (Nike ACG), que realizó una carrera de menos a más para superar a Kimutai en los kilómetros finales. La keniana completó el podio a más de nueve minutos, seguida de Barbora Bukovjan y de la local Lyndsay Webster, quinta.

Madalina Florea, nueva victoria en las Golden World Trail Series / © GTWS / KOASTAL FOREST

"Ha sido un día muy bueno para mí. Quiero dar las gracias a los organizadores y a todos los espectadores a lo largo del recorrido, me han dado alas. Ganar la clasificación general de las Golden Trail World Series era un sueño que tenía desde hace muchos años, ahora es el momento de disfrutar cada carrera", afirmó Florea.

Con este resultado, la corredora de Scott toma el liderato de la general con 442 puntos, por delante de Kimutai (408) y Nivet (344).

La próxima cita, en el Pitz Alpine Glacier Trail

En la clasificación por equipos, Salomon se impuso gracias al triunfo de Kiprotich, el tercer puesto de Kiplimo, el podio de Kimutai y la cuarta plaza de Bukovjan.

La cuarta cita del calendario llevará al circuito hasta Austria, donde el Salomon Pitz Alpine Glacier Trail pondrá a prueba a los corredores sobre 23,5 kilómetros y 1.700 metros de desnivel, con una ascensión hasta el Grubenkopf y un exigente descenso junto al Rifflsee, el lago de montaña más alto de Austria.