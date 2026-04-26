Kiplimo gana la Mistral Marathon Trail y Tove Alexandersson revienta la general: primera mujer y 15ª absoluta

La Mistral Marathon Trail del Grand Raid Ventoux by UTMB tuvo ganador keniano y una protagonista que terminó de convertir la carrera en una de esas actuaciones que se comentan durante días. Nashon Kiplimo cruzó primero la meta en Malaucène después de completar los 51,4 kilómetros y 2.483 metros de desnivel positivo en 3h58:50, un registro de mucho nivel en una prueba rápida, exigente y con margen suficiente para seleccionar de verdad a los mejores.

El corredor de Kenia se impuso por delante del francés Simon Paccard, segundo con 4h07:42, y de Clément Laiba, tercero con 4h08:06. El podio dejó claro el tono de la carrera: ritmo altísimo desde el inicio, diferencias contenidas entre los perseguidores y un ganador capaz de sostener una velocidad demoledora hasta el final.

En 2025, Kiplimo ya había dejado señales claras de su nivel: fue 11º en Sierre-Zinal con 2h38:29 sobre 31,3 kilómetros y 2.190 metros positivos; antes había sido 5º en el Pitz Alpine Glacier Trail, prueba de 23,5 kilómetros y 1.700 metros positivos, con 1h34:56; y en junio ganó el Marathon du Mont-Blanc 23 km, donde firmó 2h02:41 para imponerse entre 1.743 corredores.

Exhibición de Tove Alexandersson antes de Zegama

Eso sí, la imagen del día la volvió a ofrecer Tove Alexandersson. La sueca, una de las atletas más especiales del deporte de montaña y que acaba de fichar por Salomon, terminó como primera mujer con 4h30:10 y se metió 15ª en la clasificación general absoluta.

Tove Alexandersson, durante la carrera / SALOMON

Una barbaridad que, además, le da plaza directa como a Kiplimo para la OCC de este próximo verano en Chamonix.

En una carrera masculina muy comprimida por delante, Alexandersson no solo ganó entre las mujeres: se colocó en plena zona noble de la carrera, rodeada de especialistas y a un nivel competitivo tremendo.

La diferencia entre el vencedor masculino y la primera mujer fue de 31 minutos y 20 segundos. En porcentaje, Alexandersson acabó a solo un 13,1% más de tiempo que Kiplimo. Dicho de otro modo: su tiempo equivale al 113,1% del registro ganador. En una maratón de montaña de más de 50 kilómetros, con casi 2.500 metros positivos, ese dato explica mejor que cualquier adjetivo la dimensión de su actuación.

Para contextualizar aún más el recital de la sueca cabe decir que le endosó casi 28 minutos a la francesa Candice Fertin-Baccon y más de 35 minutos a la suiza a Maëlle Minnig.

Tras su triunfo en Francia, Tove ya pone su mente en Zegama, prueba en la que participará por primera vez el próximo domingo 17 de mayo y en la que volverá a ser la gran favorita a la victoria. La atleta de Salomon llega como cabeza de cartel a la primera carrera del circuito de las Golden World Trail Series 2026 que se disputa en el País Vasco. Allí, se citará con la española Sara Alonso, vigente campeona de la prueba. El duelo está servido.