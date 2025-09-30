Kiplagat, subcampeón de la Maratón de Barcelona, sancionado cinco años por dopaje

El atletismo keniata vuelve a estar en el punto de mira tras un nuevo caso de dopaje que afecta a uno de sus corredores de élite en pruebas de fondo. Cornelius Kibet Kiplagat, segundo clasificado en la última edición de la Zurich Marató Barcelona, ha sido sancionado con cinco años de suspensión por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés) tras dar positivo por el uso de EPO recombinante y CERA, sustancias prohibidas destinadas a mejorar el rendimiento.

La sanción, confirmada en la resolución oficial publicada esta semana, tiene efectos inmediatos y priva al atleta de toda actividad competitiva hasta el 19 de septiembre de 2029. Según detalla la AIU, los controles realizados arrojaron resultados adversos en los análisis de sangre y orina practicados a Kiplagat, en los que se detectó la presencia de agentes dopantes claramente asociados a la manipulación del transporte de oxígeno.

Kiplagat, de 32 años, se había consolidado en los últimos años como un especialista en maratón dentro del prolífico grupo de fondistas keniatas. Su nombre saltó a la primera línea mediática el pasado mes de marzo en Barcelona, donde completó los 42,195 kilómetros con un tiempo de 2h05:57, solo por detrás del etíope Mulugeta Tsegu. Aquel resultado fue celebrado como uno de los mejores de su carrera deportiva, al mismo tiempo que reforzó el prestigio internacional de la prueba catalana, que cada año atrae a grandes nombres del fondo africano.

Sin embargo, el positivo ahora confirmado ensombrece aquel logro. La AIU no solo le impone cinco años de suspensión, sino que además anula todos los resultados obtenidos desde el 10 de marzo de 2024, fecha de la maratón barcelonesa. Esto supone la pérdida de su segundo puesto y de la correspondiente recompensa económica, además de un golpe reputacional difícilmente reparable.

La resolución incluye también la obligación de devolver premios y puntos obtenidos en competiciones en las que participó durante ese periodo. La presencia de CERA (un estimulador de la eritropoyesis de segunda generación) junto con EPO recombinante refuerza la gravedad del caso, dado que se trata de sustancias de uso muy controlado en medicina y prohibidas de forma tajante en el deporte.

El caso de Kiplagat se suma a una larga lista de corredores keniatas sancionados en los últimos años, una tendencia que preocupa tanto a World Athletics como a la AIU. Desde 2022, Kenia ha visto incrementado el número de suspensiones por dopaje en maratones y medias maratones, lo que ha llevado incluso a amenazas de sanciones colectivas si no se refuerzan los controles y las medidas educativas en el país.

La Zurich Marató Barcelona, que en los últimos años ha buscado situarse entre las grandes pruebas europeas con récords de participación y marcas de primer nivel, también se ve salpicada indirectamente por la noticia. La organización ha emitido en otras ocasiones mensajes de tolerancia cero hacia el dopaje y se espera que en los próximos días se pronuncie oficialmente sobre la retirada del podio a Kiplagat.

Este nuevo escándalo recuerda que el dopaje sigue siendo uno de los principales desafíos del atletismo de fondo, especialmente en pruebas de resistencia donde la EPO y sus derivados han sido recurrentemente utilizados. Para Kiplagat, que estaba en plena madurez deportiva y buscaba consolidarse entre los mejores maratonianos del circuito internacional, la sanción de cinco años supone prácticamente una condena definitiva a su carrera.

La AIU insiste en que el mensaje debe ser claro: ningún logro deportivo conseguido bajo trampas tiene cabida en el atletismo moderno.