Kim Angel, culturista: "La peor fase durante el año es el inicio de la definición, porque te vacías y todavía tienes grasa"

El culturista Kim Ángel ha querido compartir, en un vídeo publicado en Instagram, algo que muchos que se preparan para competir conocen bien pero pocos explican con tanta claridad: lo dura que es, tanto física como mentalmente, la primera fase de la definición.

"La peor fase de un culturista durante el año es el inicio de definición", asegura sin rodeos. Y lo describe con una imagen que resulta muy gráfica: "Primero te vacías, pero aún tienes bastante grasa. Entonces te ves plano y además gordo. Y piensas: ¿cómo puede ser que esté plano si todavía estoy gordo?". Esa sensación, según cuenta, es de las más frustrantes de todo el proceso.

Kim explica que no es algo puntual, sino algo por lo que pasa prácticamente cualquiera que se somete a una preparación seria.

El cuerpo, dice, necesita tiempo para adaptarse a los cambios: menos hidratos, un entrenamiento distinto, una alimentación más estricta... y todo eso no se traduce en resultados visibles de un día para otro. Es, básicamente, una fase de espera incómoda donde el espejo no devuelve todavía lo que uno busca.

Pero, según su experiencia, ese estancamiento no dura para siempre. Llega un punto en el que el cuerpo reacciona de golpe. "Hay una semana en la que de repente tu cuerpo cambia muchísimo. Te levantas por la mañana y dices: ahora sí. A partir de ahí empiezas a verte definido", relata. Ese momento, cuenta, suele marcar un antes y un después en la motivación.

También reconoce que es complicado notar los avances cuando uno se mira al espejo todos los días; el ojo se acostumbra y los cambios pasan desapercibidos.

Aun así, hay una zona donde, según él, el progreso se vuelve innegable: la cara. "La cara cambia por días. Cada vez la notas más marcada, con los pómulos más hundidos y las facciones más definidas", comenta.

Y para cerrar, no falta el toque de humor que suele acompañar a estos procesos tan exigentes. "Cada preparación te quita cinco años de vida", bromea entre risas, refiriéndose a cómo la pérdida de grasa facial, tan característica de las fases avanzadas de definición, acaba marcando los rasgos de una forma que, según él, envejece el aspecto durante un tiempo.