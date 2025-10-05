Killian Allaire y María La Chica triunfan en la Mitja de la Salomon Ultra Pirineu 2025

La Mitja Pirineu 21K puso este domingo el broche final a una edición histórica de la Salomon Ultra Pirineu 2025, con una carrera explosiva, técnica y vibrante que coronó al francés Kilian Allaire como nuevo campeón.

El atleta de Craft, campeón de Francia en la modalidad, se impuso con un tiempo récord de 1:28:10, dejando una exhibición de potencia y precisión en los descensos hacia Bagà. Su victoria le otorga, además, el billete directo para las finales de la Golden Trail World Series, que se disputarán la próxima semana en Ledro Valley (9-12 de octubre).

El podio masculino tuvo mucho protagonismo español. El valenciano Adrián Ivars (Scarpa) fue segundo con 1:31:22, confirmando su regularidad en el circuito nacional, mientras que el catalán Jan Margarit (Salomon/BUFF), uno de los nombres más queridos del público, completó el podio apenas tres segundos después (1:31:25), demostrando su enorme calidad en una distancia que conoce a la perfección.

Adrià Ivars, Killian Allaire y Jan Margarit, el podio masculino en la Mijta de la Ultra Pirineu / ©SergiColome

María La Chica le gana al sprint a Gabriela Lasalle

En categoría femenina, el triunfo fue para María Teresa La Chica (Cri Cri Run) con un tiempo de 1:49:39, imponiéndose por escaso margen sobre Gabriela Lasalle (Nike), segunda con 1:50:03, y Natalia Bermúdez (España), tercera con 1:53:01. Las tres aseguraron también su plaza para la gran final de la Golden Trail World Series.

Gabriela Lasalle, María La Chica y Núria Bermúdez, el podio femenino de la Mitjà en la Ultra Pirineu / DAVID BOTI

Se quedó a las puertas del podio Núria Llansó, que firmó una meritoria cuarta posición con 1:53:09. A sus 24 años, es una de las grandes promesas del trail nacional: sólida, técnica y con un margen de mejora que invita al optimismo dentro del equipo Salomon España.

El ambiente en Bagà fue, una vez más, espectacular. Después de tres días de emoción y más de 4.000 corredores en las distintas distancias, la Mitja cerró la Ultra Pirineu con un espíritu de celebración colectiva.

Entre aplausos, abrazos y las últimas luces del mediodía pirenaico, el pueblo volvió a demostrar por qué este evento ya es una fiesta del trail no solo en España sino en toda Europa.