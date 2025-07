Kilian Jornet, tras la Western States: "Consumí 6.160 calorías, bebí 12 litros y perdí 2,5 kg"

Kilian Jornet no ganó la Western States 100, pero su regreso a la mítica carrera de ultratrail estadounidense después de 14 años dejó más que una tercera posición: fue una clase magistral sobre preparación, adaptación al calor y estrategia nutricional. El catalán compartió todos los detalles de su rendimiento, desde los gramos de sodio por litro hasta el número exacto de calorías consumidas durante la prueba.

"Las dos semanas previas aumenté mi peso corporal entre 1,5 y 2 kg", explicó Jornet. El objetivo: acumular reservas de grasa y agua para compensar el brutal gasto calórico de la prueba. "Era imposible comer durante la carrera todo lo que iba a gastar", justificó. El día de la competición, se despertó a las 3 de la madrugada, dos horas antes de la salida, y tomó un bol de avena con frutos rojos y miel, medio litro de agua y probióticos.

La carrera la dividió en tres tramos: alta montaña, cañones y sabana. En el primer sector, con temperaturas frescas y altitud elevada, optó por ingestas espaciadas de alimentos ricos en grasa y carbohidratos complejos: aguacate, plátano, cacao, remolacha... "Tomé 2.000 calorías en tres dosis repartidas en las primeras cuatro horas". Bebía medio litro de agua por hora, con 1,5 gramos de sodio por litro.

En la sección central, la más exigente por el calor y el desnivel, aumentó la hidratación a un litro por hora y recurrió a geles (Maurten 160) en las subidas y barritas blandas en las bajadas, cada 30 minutos. Su ingesta calórica subió a 60-80 gramos de carbohidrato por hora. En la parte final, solo utilizó carbohidratos rápidos: 110 gramos por hora hasta la meta.

"Durante la carrera bebí 12,5 litros de agua, oriné varias veces y nunca me sentí deshidratado", celebró Jornet. Terminó con una pérdida de peso de 2,5 kilos, pero sin sufrir problemas gastrointestinales. "Mi energía fue estable todo el tiempo y pude aumentar el ritmo al final".

El reto del calor

A las altas temperaturas (hasta 38 ºC) respondió con una cuidada estrategia de enfriamiento. Desde el primer punto de asistencia se empapaba con agua, cambiaba de camiseta y mojaba una gorra con banda de PVA. "Me tumbaba en los ríos durante 10 o 20 segundos para enfriar todo el cuerpo", explicó.

En cuanto al desarrollo de carrera, mantuvo un ritmo conservador en las bajadas para no sobrecargar las piernas. "Pensaba en no cargar el TFL demasiado pronto". En las subidas, en cambio, aceleraba. "Cuando vi que Caleb Olson y Chris Myers aumentaban su ventaja, entendí que no iban a explotar".

Kilian Jornet, en la meta de la Western States 100 / NNORMAL

La clave fue su regularidad. "No tuve sensaciones increíbles, pero fui constante y pude apretar al final. Eso demuestra que la preparación funcionó", reflexionó. Además, por primera vez, disfrutó del calor. "En 2010 y 2011 lo pasé fatal. Este año lo gocé y mejoré mucho mi tiempo".

Jornet terminó con gratitud. "Fue muy divertido volver a correr aquí. Esta nueva generación de corredores no solo está bien preparada, también son grandes personas". No faltó una mención especial a su equipo: "En carreras así, es un esfuerzo de equipo. Mireia, Jordi, Sito, mis pacers Griffin y Anthony, y Emelie, mi mujer, fueron clave".