Kilian Jornet, antes de la Western States 100: "Quemé 16.000 calorías el año pasado y aun así terminé con energía"

Kilian Jornet midió cada caloría que quemó en las Western States 100 de 2025. El resultado fue demoledor: 16.000 calorías consumidas a lo largo de los 160 kilómetros de la prueba más mítica del trail running mundial. Y sin embargo, cruzó la meta con energía de sobra. Fue el resultado de una estrategia nutricional que rompía con casi todo lo que hace el resto del campo de élite y que el corredor de NNormal explicó con detalle en el podcast estadounidense Singletrack días antes de la edición de 2026, en la que vuelve a ser uno de los grandes favoritos.

Mientras la mayoría de corredores de cabeza apuestan por una ingesta alta de carbohidratos desde el kilómetro cero, Kilian apostó en la primera parte de la carrera por una mezcla de grasa y carbohidratos: aguacate, aceite de coco, frutos secos, dátiles, plátano, copos de avena con cacao y remolacha. Unas 2.000 calorías repartidas en tres grandes tomas durante las primeras horas. "Si empiezas comiendo solo carbohidratos y tu estómago falla después de 10 horas, es muy difícil recuperar la capacidad de absorción", explicó.

La lógica detrás del planteamiento, según Kilian, es que en los primeros compases de una prueba de esta distancia, el cuerpo no quema únicamente carbohidratos. También tira de grasa. Y de grasa, el cuerpo humano tiene reservas de sobra. "Podríamos sobrevivir varios días corriendo sin ingerir nada", recordó.

El objetivo era llegar a las últimas cinco horas, las que realmente deciden la carrera, con el aparato digestivo en perfecto estado. "El déficit calórico siempre existirá al final, pero se trata de no entrar en alarma al principio. Si el cuerpo percibe un déficit muy grande desde el inicio, todos los sistemas empiezan a fallar", señaló. A medida que avanzaba la prueba y el calor apretaba, Kilian fue cambiando el mix hacia los carbohidratos puros, que el organismo prioriza en situaciones de alta temperatura y fatiga acumulada.

Los datos de gasto energético los obtuvo mediante agua doblemente marcada, el método más preciso disponible hoy para medir el consumo calórico real fuera de un laboratorio. "Es lo más exacto que tenemos. Lo ideal sería una cámara calorimétrica, pero necesitas estar quieto 24 horas dentro. No es muy práctico para una carrera de 100 millas", bromeó.

Kilian, adaptado al calor

El catalán también monitorizó su temperatura corporal durante la prueba con una pastilla ingerible. Alcanzó los 39 grados al final de la carrera y se mantuvo estable en torno a 38 grados durante las últimas cinco horas. "No me sentí con calor en ningún momento. Eso es probablemente el mejor indicador de que el protocolo de enfriamiento funcionó", valoró.

Sobre si la mayoría de atletas de élite en Western States se están pasando con la ingesta, Kilian fue claro: "Veo a muchos parar a vomitar o con diarrea. Eso no es normal. Significa que no están absorbiendo lo que meten. Si fueran con menos cantidad o con una estrategia diferente, probablemente no tendrían esos problemas".

Otro matiz que pocos contemplan es ajustar la ingesta según el terreno. En los repechos, el metabolismo trabaja a pleno rendimiento, el ritmo cardíaco sube y el gasto energético se dispara. En los descensos ocurre lo contrario, y además el impacto del trote hace que comer sea más incómodo y el riesgo de problemas gastrointestinales aumente. "Hay que asegurarse de llegar a cada subida con la energía necesaria sin pasarse en las bajadas", apuntó. Nada de comer cada 20 minutos de forma mecánica. Escuchar el terreno y al cuerpo.

Para 2026, Kilian llega con la rodilla tocada pero con la misma convicción de que su mejor versión aparece en la segunda mitad de la carrera, cuando el calor y el cansancio hacen mella en quienes no han gestionado bien lo que han comido.