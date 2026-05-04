Kilian Jornet vuelve a Zegama a por la txapela número 12: "Era imposible no volver"

Kilian Jornet y su idilio con la Zegama Aizkorri es más que evidente. Once victorias en doce participaciones con récord de la prueba en su poder desde 2022— ya dicen bastante. El 17 de mayo, en la 25ª edición de la maratón de montaña más icónica del planeta, el corredor catalán de 38 años estará de nuevo en la salida del pueblo guipuzcoano. Y va a por la número doce.

El anuncio llegó en marzo, añadido casi como un último capítulo a un calendario que ya apuntaba alto. Tras dos temporadas metido en proyectos de alpinismo de largo recorrido —Alpine Connections en 2024, States of Elevation en 2025—, Jornet había anunciado que 2026 sería diferente: "Este año el objetivo es más sencillo: estar en líneas de salida que significan mucho para mí." Esas líneas de salida eran Western States, Sierre-Zinal y UTMB. Tres carreras enormes, tres escenarios donde ya ha escrito historia.

Pero faltaba una. "Este año se cumplen 25 años de Zegama-Aizkorri. Para la 25ª edición era imposible no volver", escribió Jornet en sus redes sociales. Y así, casi sin previo aviso, el calendario se completó: cuatro carreras, cuatro escenarios legendarios, una sola temporada.

Kilian Jornet vuelve a Zegama / GTWS / Rising Story

Lo que hace especial este regreso no es solo el número. Es el momento. Lo que le mueve en 2026, según sus propias palabras, "no es el descubrimiento o la exploración, porque ya he corrido estas carreras muchas veces". Es otra cosa. Es la necesidad de medirse de nuevo con los mejores, de volver a los escenarios que mejor explican su historia, de sentir una salida que de verdad importa.

Y pocas salidas importan más para Jornet que la de Zegama, donde debutó con 19 años, examen al día siguiente, y ganó como si llevara toda la vida haciéndolo.

Se cita con Elazzaoui y Pattis

El campo masculino de 2026 no le pondrá las cosas fáciles. Elhousine Elazzaoui, su compañero en NNormal y ganador de la edición de 2025, conoce el recorrido tan bien como él y lleva dos años demostrando que puede ganar aquí. Daniel Pattis, tercero el año pasado, es otro nombre a tener muy en cuenta en cuanto el terreno se pone técnico. Y el propio historial de Zegama enseña que esta montaña nunca regala nada, ni siquiera a quien más veces la ha dominado.

Vista aérea de uno de los puntos más icónicos de la Zegama - Aizkorri / JUSTIN GALANT

En 2024, Jornet fue por debajo del ritmo de récord durante las dos primeras horas, pero la niebla y el recorrido resbaladizo le frenaron en el tramo final. Ganó con claridad, pero el Aizkorri siempre recuerda quién manda.

A sus 38 años, con el récord de la prueba en 3h36'40'' y once victorias en el bolsillo, Kilian Jornet podría haberse quedado en casa. Pero Zegama lleva 25 años transformándose cada primavera en el epicentro mundial del trail running, y para su aniversario de plata, la carrera recupera a su figura más grande. Sancti Spiritu, que ya le ha visto pasar once veces el primero entre el griterío de la afición vasca, vuelve a estar en el calendario. Y eso, en el trail running, lo cambia todo.