TRAIL
Kilian Jornet vuelve a UTMB y se fija un calendario de lujo: "Tres carreras, tres desafíos diferentes"
El catalán pone el foco en las líneas de salida que más significado tienen para él y anuncia una temporada con tres grandes objetivos en las carreras donde, según explica, "todo el mundo se presenta"
Kilian Jornet vuelve a mirar de frente a la competición pura. Tras dos temporadas en las que su brújula apuntó a retos de alpinismo de largo recorrido -"Alpine Connections" (2024) y "States of Elevation" (2025)-, el corredor catalán ha decidido simplificar el objetivo para 2026: regresar a las líneas de salida que más le remueven por dentro. Y eso, en su caso, significa escoger tres escenarios con historia, prestigio y, sobre todo, una cosa en común: el nivel.
La primera confirmación que ha trascendido es su regreso al UTMB Mont-Blanc en 2026, tal y como ha avanzado Albert Jorquera. A esa vuelta a Chamonix se suma un calendario tan breve como explosivo: Western States y Sierre-Zinal, dos citas que ya estaban sobre la mesa. En una publicación, el propio Jornet lo resume con una frase que define el enfoque: "Este año, el objetivo es más simple: presentarme en salidas que significan mucho para mí. Western States, Sierre-Zinal y UTMB".
Jornet admite que lo que le motiva ahora no es tanto la exploración, sino el pulso directo con los mejores: "Lo que me ilusiona no es el descubrimiento, porque he hecho estas carreras muchas veces. Es la competición. Son las carreras donde aparece todo el mundo". Y remata el concepto con una idea que encaja con el lector de trail de hoy, más de duelos que de épica: "Tres carreras, tres desafíos diferentes: bastante simple, pero lo bastante duro como para prepararlo".
El primer gran examen será Western States, con fecha ya marcada: 27 de junio de 2026. Jornet mira a esa carrera con cuentas pendientes. Según explica, en la última edición llegó con una preparación muy buena, pero la salud le jugó una mala pasada: "Me puse enfermo y no corrí perfecto. Fui tercero". Ahora, el catalán quiere volver para "construir sobre eso".
Después llegará Sierre-Zinal, su clásico europeo de confianza. El catalán la ha ganado en xx ocasiones y hace dos años firmó allí su mejor marca personal. Le atrae la mezcla: atletas de orígenes muy distintos compitiendo en la misma ruta desde los años 70, en uno de los valles más bellos de los Alpes.
Y, como cierre, el foco mediático y deportivo: UTMB 2026. Jornet lo define como una de las pocas ultras donde la profundidad del pelotón te empuja "a otro nivel". "Aunque no siempre hemos estado de acuerdo en todo, estamos alineados en lo que importa, hacia un futuro mejor para el deporte que amamos", aseguraba.
El calendario del equipo NNormal para 2026
Además del calendario de Kilian Jornet, el ecosistema de NNormal también se mueve con una hoja de ruta muy reconocible en el trail europeo y con varias paradas de alto impacto en España. Su mujer, Emelie Forsberg, figura entre los nombres destacados del equipo y tiene señaladas cuatro fechas en 2026: Cursa Tomir (29 de marzo, España), Transvulcania (9 de mayo, España), los European Championships (5-7 de junio, si se clasifica) y la exigente Kima Trophy (22 de agosto, Italia).
A su alrededor, el bloque internacional refuerza el acento "racing": Elhousine Elazzaoui encadena Zegama-Aizkorri (17 de mayo, España), Broken Arrow Skyrace (21 de junio, USA) y Sierre-Zinal (8 de agosto, Suiza) dentro del circuito de las Golden Trail World Series 2026.
En esa misma lógica de competir donde está el nivel, aparecen más piezas clave. Dakota Jones dibuja una temporada con cuatro estaciones: HK100 (24 de enero, Hong Kong), Penyagolosa Trails (18 de abril, España), Marathon du Mont-Blanc (26 de junio, Francia) y UTMB (28 de agosto, Francia).
Y el bloque de skyrunning gana otra capa con Joyce Muthoni Njeru, que combina Transvulcania (7-9 de mayo, España), Broken Arrow (21 de junio, USA) y Sierre-Zinal (8 de agosto, Suiza), además de figurar en el circuito 2026 y la WMRA Mountain Running World Cup.
Por último, Lucille Germain suma un menú muy alpino: Zegama-Aizkorri (17 de mayo, España), Mont-Blanc Marathon Vertical (26 de junio, Francia), Verbier Ultra by UTMB (11 de julio, Suiza) y Kima Trophy (22 de agosto, Italia).
- Puja por Balde
- Marcos Llorente, sobre su estilo de vida: 'Voy a decir algo... soy consciente de la vida que me he ganado
- Fermín López y su pareja disfrutan de una escapada romántica en Andorra
- Esta zapatilla Salomon es supercómoda, es igual que las XT-6 y tiene un 36 % de descuento
- El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: 'Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar
- De 229 a 31 euros: Amazon rebaja, solo hoy, un 90 % los auriculares inalámbricos perfectos para runners (y más ofertas)
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- Roncero pierde los papeles con Rufián por sus palabras sobre el Real Madrid en el Congreso