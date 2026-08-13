Kilian Jornet, inscrito en la UTMB 2026 para buscar la quinta victoria que nadie ha logrado nunca

La UTMB, la prueba reina de la semana grande de Chamonix, vuelve a situarse en el centro de la conversación del trail running mundial. La 23ª edición del UTMB Mont Blanc se disputa el viernes 28 de agosto con salida a las 17:45 horas (CEST) desde la pequeña localidad de Chamonix, con un recorrido de 174 kilómetros y 9.900 metros de desnivel positivo por delante que atraviesa Francia, Italia y Suiza antes de regresar al valle para cerrar el círculo.

Tras la publicación de la primera lista de inscritos parte de la organización, sin duda, la gran noticia tiene nombre propio. Kilian Jornet estará en la salida en Chamonix por primera vez desde 2022, año de su última victoria. El catalán, cuatro veces campeón de la prueba (2008, 2009, 2011 y 2022) igualado con el francés François D'Haene, llega con la vitola de aspirante a un quinto título que le colocaría en solitario como el corredor con más victorias en la historia de la carrera.

Pero su presencia en la salida está lejos de ser una formalidad. Kilian arrastra una rotura del menisco lateral externo de la rodilla izquierda diagnosticada tras una Zegama-Aizkorri en la que ya corrió muy tocado y con un resultado lejos de su nivel habitual. La lesión se agravó después en la Western States, prueba en la que tuvo que abandonar en la milla 38 sin poder mantener el ritmo. Con ese conjunto de dudas físicas encima, su participación en la UTMB 2026 no está confirmada al cien por cien.

Kilian Jornet, en la meta de la Western States / NNORMAL

Sobre el papel y el UTMB Index, Jornet parte como segundo favorito absoluto con 948 puntos, solo por detrás de Jim Walmsley (967), poseedor del récord del recorrido con 19:37:43 y ganador en 2023. Ambos llegan como las grandes incógnitas.

El propio Walmsley ha sembrado dudas públicas sobre su presencia en Chamonix tras priorizar la Western States, en la que acabó abandonando, aunque ya se le ha visto por Chamonix con varios compañeros en el 'base camp' de HOKA, patrocinador oficial de la prueba, entrenando junto a ellos.

Jim Walmsley ganó UTMB en la edición de 2023 / MATTEO CHALLE

Si finalmente ni Jornet ni Walmsley llegan al cien por cien, el duelo más esperado del verano quedaría en el aire, aunque el resto del top 10 sigue siendo de altísimo nivel: Caleb Olson (946) y Ben Dhiman (946) completan el podio de favoritos por índice, seguidos de Vincent Bouillard (941), Hannes Namberger (941), Jonathan Albon (939), Chris Myers (937), Andreas Reiterer (930) y Baptiste Chassagne (926).

Por su parte, Tom Evans, campeón en 2025 con 19:18:58, no defenderá el título este año, lo que abre todavía más un cartel masculino ya de por sí muy incierto.

La representación española llega con Killian como bandera, pero con un bloque amplio detrás. Ionel Manole (905), Marcos Ramos (886), Miguel Heras (885), Manuel Anguita (884) y Abel Carretero (884) forman el grupo de españoles con mejor índice del cartel masculino, todos entre los 90 primeros del ranking provisional, junto a Borja Fernández (123, 867), Pablo Villa (131, 864), Ricardo Cherta (129, 863), Oriol Barbany (163, 846) y Arnau Seguí (171, 842).

Pau Capell, campeón en 2019 con récord de la prueba en aquel momento (20:19:07) y corredor de 'The North Face', afronta esta UTMB con un índice de 830, tras su abandono en la CDH del Val d'Aran por un episodio de ansiedad, lo que convierte su carrera en una oportunidad de recuperar el nivel mostrado hace siete años en este mismo recorrido.

Vuelve la reina Courtney para citarse con Croft

En categoría femenina, Courtney Dauwalter encabeza la lista de favoritas, por delante de Riley Brady (826), Fuzhao Xiang y Ruth Croft (823 ambas), Sunmaya Budha (814), Abby Hall (808) y Blandine L'Hirondel (807), entre otras. Eso sí, se las verá con Croft que llega como una de las grandes protagonistas del ciclo: en 2025 completó la triple corona de ganar OCC, CCC y UTMB en la misma edición del UTMB World Series, una gesta que antes solo había firmado el francés Xavier Thévenard.

Courtney Dauwalter quiere redimirse de su participación en 2025 / Gabriele Facciotti

Las españolas mejor situadas son Aroa Sio (dorsal 62, índice 754) y Claudia Tremps (64, 753), esta última novena en la general de 2025 y la mejor española de la pasada edición.

Así es el recorrido de la UTMB 2026

El recorrido de la UTMB mantiene su columna vertebral clásica con sus 176,8 kilómetros. El trazado sale de Chamonix (1.035 metros) y pasa por Les Houches, Saint-Gervais, Les Contamines y el Col du Bonhomme antes de cruzar a Italia por el Col de la Seigne, en el kilómetro 63.

Courmayeur, a mitad de carrera simbólica en el kilómetro 83, es el primer gran punto de inflexión, seguido por el Grand Col Ferret, techo absoluto del recorrido a 2.527 metros y frontera con Suiza, en el kilómetro 106. Desde ahí, Champex-Lac, Trient y Vallorcine devuelven a los corredores a suelo francés antes de la ascensión final a La Flégère y el descenso a meta en Chamonix.

El perfil y recorrido del UTMB 2026 / UTMB

En términos de dureza de las cinco grandes, la UTMB se sitúa, aunque no lo parezca por la distancia, en la última posición del ranking de exigencia entre las cinco grandes distancias del programa: con un ratio de 56,9 metros de desnivel por kilómetro, es la menos técnica de todas ellas, por detrás de la ETC (80 m/km, la más dura), TDS (62,8 m/km), la CCC (59,9 m/km) y la OCC (58,3 m/km). Eso no significa que sea una carrera sencilla. Ni mucho menos. Su dureza está en la acumulación de horas de esfuerzo, en el paso por tres países y que los mejores acaban en alrededor de 20 horas.

El récord de Kilian, el rival a batir

El propio Kilian posee el récord homologado masculino con 19:49:30, logrado en 2022, aunque D'Haene (19:01:54, 2017) y el propio Walmsley (19:37:43, 2023) corrieron más rápido en trazados alterados por meteorología y no homologados como referencia oficial. En categoría femenina, el récord pertenece a Katie Schide, con 22:09:31 en 2024, por delante del anterior registro de la propia Dauwalter (22:30:54).

En número de victorias, Jornet y D'Haene comparten el máximo masculino con cuatro títulos cada uno, mientras que la británica Lizzy Hawker sigue siendo la corredora con más triunfos de la historia de la prueba, con cinco, por delante de las tres de Dauwalter.

La demanda de la carrera no deja de crecer: con un techo de 10.000 participantes repartidos entre las ocho pruebas de la semana, la organización recibió más de 29.000 solicitudes de inscripción para esta edición 2026.

Dónde ver la UTMB del UTMB Mont Blanc en directo, online y por TV

En España, la prueba reina de la UTMB podrá seguirse en directo a través del canal oficial de UTMB en YouTube, con comentario disponible en castellano, francés, inglés, italiano y chino para quien prefiera vivirla en formato streaming internacional.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la UTMB 2026 desde la salida del viernes 28 de agosto en Chamonix hasta que el último corredor cruce la meta el domingo 30.