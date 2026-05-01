Los 11 txapelas de Kilian: así construyó Jornet su leyenda en Zegama Aizkorri edición a edición

El eterno dominador de la Zegama es, sin duda, Kilian Jornet. Con sus 11 victorias su historia habla sola. Cada una tiene su contexto, su clima, su rival y su historia. Y juntas forman algo que el trail running difícilmente volverá a ver: once txapelas en doce participaciones a lo largo de casi dos décadas, en la carrera que él mismo ha definido como una de sus favoritas del mundo.

Todo comenzó en septiembre de 2007. Zegama aún disputaba su edición en otoño, y en la salida había un chaval catalán de 19 años que ni siquiera era el principal favorito. Allí estaban corredores como Raúl García Castán, dominador por aquellos años de las carreras por montaña en España, o Tófol Castanyer. Jornet les plantó cara, ganó con 3h56'59'' y al día siguiente tenía examen en el instituto. "Cuando corrí Zegama por primera vez, al día siguiente tenía exámenes del colegio. Ayer mis hijas estaban en la línea de meta", escribiría quince años después, cuando ganó con el récord.

Un joven Kilian Jornet de 19 años hizo su debut en 2007 / ZEGAMA AIZKORRI

La racha se rompió solo una vez antes de 2025. En 2009, un tal Ricky Lightfoot le adelantó en el tramo final y Jornet acabó segundo. Esa derrota, lejos de hundirle, actuó como combustible. Le otorgó un punto de motivación extra para repetir triunfo no solo al año siguiente, sino en cada una de sus participaciones siguientes. Ganó en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Cinco años consecutivos. Un dominio tan aplastante que empezó a parecer normal algo que no lo era en absoluto.

El récord de Kilian Jornet en Zegama, en 2022

El año 2022 fue el capítulo más espectacular de toda la historia. Tras el parón de la pandemia y dos ediciones canceladas, Jornet volvió al Aizkorri y lo hizo de una manera que nadie esperaba. En una jornada perfecta de calor y senderos secos, Jornet reescribió la historia terminando la carrera en 3:36:40, recortando casi nueve minutos al anterior récord del recorrido de 3:45:08 establecido en 2017 por Stian Angermund-Vik. No fue una victoria cómoda: durante la mayor parte de la carrera tuvo que luchar para mantenerse por delante de un fuerte rival como Davide Magnini, y no fue hasta el kilómetro 33 cuando consiguió afianzarse en cabeza. Al cruzar la meta, fue claro sobre lo que más le importaba: "Son 10 victorias, el récord... pero sobre todo me siento orgulloso de poder venir aquí. Encontrarme con la organización, con la afición, eso es lo que realmente me gusta de venir a Zegama."

En 2024, con 36 años y dos años de ausencia encima, volvió para la undécima. Ya en el primer kilómetro marcó un ritmo que dejó a todos sus adversarios atrás, soñó durante la carrera con superar su propio récord, pero el clima no le acompañó. Acabó con 3h38'10'', el segundo mejor tiempo de la historia, ocho minutos por delante de su compañero de equipo Elhousine Elazzaoui. Once victorias. Doce participaciones. Una sola derrota, en 2009, que paradójicamente explica todo lo que vino después.

Ahora, el 17 de mayo, llega la decimotercera participación. Jornet lo anunció con un mensaje que no dejaba lugar a dudas: "Este año se cumplen 25 años de Zegama-Aizkorri. Un cuarto de siglo de una de las carreras de montaña más icónicas del mundo. Para la 25ª edición era imposible no volver".

El récord sigue en pie. La txapela número doce, en juego. Y el Sancti Spiritu, que ya le ha visto pasar once veces el primero, esperando para escribir el siguiente capítulo de una historia que empezó con un adolescente que tenía examen al día siguiente