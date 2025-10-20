Kilian Jornet, tras subir 72 cuatromiles en 31 días: "Hubiera podido seguir durante muchos días más"

Kilian Jornet vuelve a sorprender. Cuando parece que ya no quedan retos posibles, el atleta catalán encuentra uno nuevo, más largo, más salvaje, más improbable. Su proyecto States of Elevation ha llevado al mito del trail running a recorrer más de 5.000 kilómetros por Estados Unidos en apenas un mes, combinando tramos a pie y en bicicleta para ascender 72 montañas de más de 4.000 metros.

La aventura comenzó el 3 de septiembre en el pico Longs de Colorado y concluyó el 4 de octubre en el monte Rainier, en la cordillera de las Cascadas. Una travesía monumental que ha desafiado los límites físicos y mentales del mejor corredor de montaña de la historia.

"Me he dado cuenta de que puedo hacer muchos más kilómetros en bicicleta de lo que pensaba, y esto me abre un montón de posibilidades", explica Jornet en una entrevista concedida a La Vanguardia. Lo dice con la naturalidad de quien lleva toda una vida empujando los márgenes del cuerpo y de la mente.

Kilian Jornet, durante una de sus paradas / NICK DANIELSON

El origen de la idea está en sus propias raíces. “El proyecto sigue la línea de los últimos años. En 2023 me lesioné en primavera, con un edema óseo en la cadera, y no pude competir. En septiembre me recuperé, pero ya no había carreras, así que me planteé conectar el máximo número de cimas de 3.000 metros. Fue una excusa para redescubrir las montañas que me habían visto crecer”.

De aquella experiencia nació Alpine Connections, un proyecto alpino que inspiró esta versión americana. “Luego busqué lo mismo en un sitio que apenas conozco, la naturaleza salvaje e inmensa de Estados Unidos”, añade.

La expedición ha sido seguida con devoción por sus miles de seguidores, aunque también con nervios por su familia. Su madre, Núria Burgada, confiesa que sigue cada movimiento de su hijo con un punto de sufrimiento inevitable. Jornet, en cambio, mantiene la calma del explorador que conoce sus límites y sabe cuándo empujar.

Kilian Jornet, en una de sus pausas durante el reto / NICK DANIELSON

"Me gusta mirar un mapa e imaginarme una línea que conecte cimas para descubrir nuevos sitios y entender los ecosistemas. Estar horas y horas en la montaña, solo o acompañado, usando mi cuerpo para avanzar", describe. Una frase que resume su filosofía vital: explorar no es conquistar montañas, sino entenderse a uno mismo a través de ellas.

Con 37 años, Jornet no siente que su cuerpo le limite. "El cuerpo cambia, claro. Pero en mi caso y en los deportes de resistencia, el cuerpo aprende y mejora. En Estados Unidos, al principio me encontraba bastante mal. El día 4 no estaba seguro de poder terminar el proyecto. Pero poco a poco se fue acostumbrando y al final hubiera podido seguir durante muchos días más", finaliza el catalán.