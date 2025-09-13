Kilian Jornet se sincera en pleno desafío por Estados Unidos: "Semana muy dura"

Kilian Jornet continúa su desafío en Estados Unidos (States of Elevation) con la satisfacción de haber completado el Elks Traverse, una de las rutas más legendarias de Colorado. "Ahora mismo estamos en Twin Lakes, en Colorado. Ayer hice el Elks Traverse, que fue uno de los momentos más destacados del proyecto hasta ahora. Montañas increíbles, vistas increíbles", señaló el atleta en un audio enviado tras la actividad.

El recorrido, de unos 80 kilómetros, une siete cimas de más de 4.000 metros: Capitol Peak, Snowmass, Maroon Peak, North Maroon Peak, Pyramid Peak, Conundrum Peak y Castle Peak. La travesía está considerada como una de las más exigentes del país por su terreno inestable, la exposición constante y la climatología cambiante.

Jornet necesitó algo más de 21 horas y media para completarlo, acompañado al inicio por Simi Hamilton, actual poseedor del récord de la ruta, y más adelante por Ryan Hall, con quien compartió kilómetros hasta la última cima.

Los datos de Kilian Jornet a día de hoy Distancia : 647 km

: 647 km Cimas de más de 4.200 m : 20

: 20 Tiempo de actividad : 100:49:56

: 100:49:56 Desnivel positivo: 30.881 m

El propio corredor de NNormal reconoció que la primera semana en Colorado había sido dura, marcada por el jet lag y la adaptación a la altitud. "Creo que la primera semana fue muy dura, con el jet lag y la altura, pero ayer me encontré muy bien. Espero que siga así", explicó.

Tras superar el Elks Traverse, Jornet ya mira hacia adelante. "Voy a comenzar la segunda parte de Nolans en los próximos días, otra larga jornada de más de 30 horas", adelantó.