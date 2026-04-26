Kilian Jornet se sincera sobre su pasado: "Hubo meses en los que no pagaba el alquiler para correr"

Kilian Jornet no necesita presentación en el mundo de la montaña, pero a sus 38 años sigue encontrando la manera de sorprender. Esta vez no ha sido con un récord imposible ni con una nueva aventura extrema, sino con una confesión que explica mejor que nada el origen de su vínculo con el trail running.

"Cuando empecé nunca imaginé que podría vivir de esto. Recuerdo momentos en los que preferíamos no pagar el alquiler para poder inscribirnos en una carrera", admite el corredor catalán en una serie de vídeos publicados en su canal de YouTube.

La frase retrata el punto de partida de una trayectoria irrepetible. Jornet, convertido desde hace años en el mayor referente mundial del deporte de montaña, rememora así una etapa en la que competir era mucho más que una ambición deportiva: era una forma de vida llevada al límite.

"La comodidad es el mayor enemigo del cuerpo cuando envejecemos, hay que seguir cargando cosas" Kilian Jornet — Trail Runner

Hoy, con victorias y hazañas que le han colocado en la cima del trail running y del esquí de montaña, reconoce que todavía le cuesta asumir todo lo que ha construido. "Aún me cuesta creer que esté viviendo de esto", viene a resumir el de Sabadell, leyenda viva de carreras como UTMB, Western States o Hardrock 100.

Kilian Jornet ya tiene hoja de ruta para este año / NNORMAL

Después de varias temporadas muy marcadas por proyectos personales en alta montaña, Jornet ha decidido recuperar este año un calendario más centrado en la competición pura. Y no lo hará en pruebas menores ni con una planificación de transición.

Su hoja de ruta apunta directamente a algunas de las citas más exigentes y prestigiosas del planeta. "El calendario es bastante simple: volveré a Western States, después a Sierre-Zinal y más tarde al UTMB. Son carreras que conozco, pero si quieres competir con los mejores, hoy en día es ahí donde está la competición", explica.

Las tres carreras confirmadas por Kilian Jornet en 2026 Western States 100: 27-28 de junio de 2026. Sierre-Zinal: 8 de agosto de 2026. UTMB Mont-Blanc: 28 de agosto de 2026.

La preparación, eso sí, no tiene nada de convencional. Instalado en Noruega junto a su pareja, Emelie Forsberg, y sus dos hijas, Jornet desarrolla la pretemporada en un entorno de frío extremo, montaña y rutinas familiares.

Entrena a temperaturas de hasta -10 grados y aprovecha cada salida para reforzar una idea que ha marcado toda su carrera: la montaña nunca se repite. "Puedes subir la misma montaña cada día durante un año y siempre será diferente", asegura, reivindicando una conexión con la naturaleza que va mucho más allá del rendimiento.

Ese vínculo con el entorno también condiciona su manera de entender el cuerpo, el paso del tiempo y el entrenamiento. Lejos de caer en el discurso nostálgico, Jornet asume que la edad obliga a ajustar cargas, hábitos y estímulos. "La base es la misma: tener todos los sistemas del cuerpo sanos y fuertes. Pero la fisiología cambia con la edad y hay que adaptar el entrenamiento", explica.

En su caso, esa adaptación no solo pasa por correr más o menos kilómetros, sino por mantener el cuerpo activo en lo cotidiano. De hecho, defiende una idea muy concreta sobre el envejecimiento: "La comodidad es el mayor enemigo del cuerpo cuando envejecemos, hay que seguir cargando cosas".

Kilian Jornet ganó su última UTMB en el año 2022 / NNORMAL

En esa misma línea, Jornet reconoce que su vida ya no gira únicamente alrededor de competir. Si hace quince años todo era entrenar, dormir, comer y correr, hoy el foco está mucho más repartido. "Ahora hay otras cosas importantes: la familia, los proyectos o el futuro de la naturaleza", reflexiona. Esa mirada más amplia no le ha alejado del alto nivel; al contrario, le ha obligado a convivir con nuevas responsabilidades sin perder el hambre competitiva.

Además, este mes de marzo Kilian tiene previsto volver a Mallorca para participar en un evento de su fundación en el estadio Son Moix y se rumorea que podría correr la Cursa Tomir, aunque todavía no hay confirmación oficial.