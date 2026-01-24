Kilian Jornet se sincera: "Ser olímpico no es algo que vaya a beneficiar especialmente al trail"

El trail running vive 2026 con el viento a favor, pero Kilian Jornet ha decidido plantar una señal en el cruce más tentador: los Juegos Olímpicos. Lo enmarca con cautela, casi con freno de mano: "Son solo opiniones y pensamientos". Y aun así, su lectura es lo bastante nítida como para abrir debate en cualquier mesa de carrera.

De entrada, desmonta el tópico que lo explica todo con una sola palabra: Olimpiadas. Kilian lo dice sin anestesia: ser olímpico no es una varita mágica. "Convertirse en deporte olímpico no significa realmente que el deporte vaya a ser más conocido y que la participación aumente por ello". Y añade la frase que suele quedar fuera del cartel: "Si miramos todos los deportes olímpicos, la mayoría son nicho y solo los mejores atletas se ganan la vida con ello".

En ese contexto coloca al trail: un deporte a medio camino entre lo masivo y lo minoritario. "Trail running está ahí en medio", escribe, y remata su tesis principal: "Ser olímpico no es algo que vaya a beneficiar especialmente al trail running en general". Ni catástrofe ni salvación. Un cambio de escenario.

La lección del skimo: entrar cambia el deporte

Para explicar por qué no compra el relato fácil, Kilian se va a su experiencia en el esquí de montaña. "Recuerdo cuando empecé ski mountaineering en 2002 y la conversación de ser olímpico ya estaba ahí". La sensación era permanente: "Cada año había oficiales del IOC y cada año parecía que en la siguiente edición… skimo estaría ahí". Pero la realidad tardó: "Tardó 20 años en hacerse realidad".

Lo importante no es el calendario, sino la metamorfosis. "El deporte se transformó mucho", alerta. De un deporte de montaña con carreras largas, "básicamente 2-4h", pasó a un molde olímpico de "3 a 8 minutos" y, como mucho, esfuerzos de hasta "1h30" en otras disciplinas. Más velocidad, más formato televisivo, menos parecido a lo que hacía reconocible a la comunidad.

Y aquí mete el matiz que no es blanco o negro. Reconoce lo que sí aportó: "Más países, más visibilidad en medios generalistas, más apoyo para los atletas de arriba". Pero también lo que no: "La participación… especialmente amateur, ha disminuido mucho", y señala incluso el contexto: el cambio climático y la menor tendencia a la nieve como factor añadido.

Brisbane 2032: por qué el trail lo tiene más cerca

Kilian no habla de humo: sostiene que en 2026 World Athletics, "en coordinación con ITRA y WMRA", ha consolidado una propuesta para Brisbane 2032. Y apunta a actores con peso específico en el ecosistema: Golden Trail Series y Salomon también empujan.

Su explicación de por qué el camino podría ser más fácil que el del skimo tiene un ingrediente que no se suele poner en la nota de prensa: el negocio. "Al COI no le gusta nada más que los dólares", escribe. Y en su mirada, el trail llega con argumentos: crecimiento, industria fuerte, marcas potentes, narrativa global.

Pero incluso ahí, Kilian no vende humo: insiste en que, globalmente, no es algo que vaya a salvar el deporte. "No creo que lo dañe tampoco, en la mayor parte". El debate, por tanto, no es tanto "si" como "a cambio de qué".

Lo que se ganaría: más países, más estructura

Donde sí ve una ganancia clara es en el mapa y en las federaciones. "Donde el deporte podría beneficiarse es probablemente en la participación de naciones que hoy no están interesadas". Su ejemplo es revelador: cuando la WMRA fue reconocida por la entonces IAAF, llegaron más atletas de África del Este por la estructura federativa, no necesariamente por cultura trail.

Y lo aterriza con nombres y situaciones: en campeonatos recientes, algunos aspirantes a medalla no estuvieron "no porque no quisieran", sino porque sus federaciones "no tienen una estructura para trail running". Su predicción es directa: si es olímpico, "eso probablemente cambiará" y más países "desarrollarán estructuras" para apoyar a sus atletas.

En resumen, el efecto olímpico sería institucional: más selecciones, más programas, más recursos… y quizá más diversidad competitiva.

El riesgo: una sola carrera que cambie la identidad

Aquí está el núcleo del aviso. "Donde el deporte podría sufrir es en la identidad". Porque el trail, para Kilian, no se entiende como una sola disciplina. Muchos lo simplifican por distancia, pero él insiste en otro eje igual o más definitorio: la tecnicidad. "Los ejes… son dos: distancia y tecnicidad". Por eso lo compara con el ciclismo, donde el terreno define tanto como los kilómetros.

¿Problema olímpico? Que no habrá un menú completo de disciplinas. "Si trail running va a los Juegos… no serán siete competiciones… será una sola". Y añade el mecanismo que lo empuja a la estandarización: "Al IOC… lo segundo que más le gusta después de los dólares son las reglas".

Esa combinación, más la necesidad televisiva, dibuja un formato concreto: "La visión del 'Olympic Trail' favorece un circuito de múltiples vueltas". Lo explica por logística y espectáculo: zonas de público, cámaras, drones, un producto que se pueda empaquetar. Y advierte de la consecuencia de diseño: un circuito cerca de lo urbano suele alejar el recorrido de lo remoto, de lo extremo, de lo técnico.

Su conclusión visual es dura: por seguridad y estandarización, podríamos acabar con "circuitos menos técnicos" y con carreras que se parezcan a "una carrera de cross… con algo de desnivel más que una carrera de trail running".

Convivir con dos trails… y explicar que "no es un parque"

¿Alienará eso a la comunidad? Kilian cree que "probablemente". ¿Y que eso sea un problema? "Probablemente no", porque el trail es lo bastante sólido como para coexistir con dos versiones: una olímpica y otra que mantenga la esencia, como en el triatlón con Ironman y otros formatos.

Eso sí, deja una frase final que funciona como meme y como resumen editorial. Si entra en los Juegos, el "contra" cotidiano será pedagógico: "Cada trail runner tendrá que explicar… que no, lo que hacemos no es 10 vueltas de 5 km en un circuito urbano". Porque, por encima de todo, el trail —el de verdad— "también es correr largo en la naturaleza".