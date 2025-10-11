Kilian Jornet rompe límites: "Estuve entre 50 y 60 horas sin dormir"

Kilian Jornet acaba de cerrar uno de esos retos que redefinen el mapa mental de la resistencia: States of Elevation. En 31 días enlazó 72 cimas de más de 4.267 metros en Estados Unidos, recorrió 5.145 kilómetros y acumuló 123.045 metros de desnivel positivo, combinando carrera a pie y bicicleta. Lo hizo con la lógica silenciosa de quien entiende la montaña como un lenguaje propio y un método que mezcla logística, prudencia y una ética clara del riesgo. “Cada día era como hacer una etapa del Tour de Francia y correr una maratón en montaña”, resumió en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, donde repasó la experiencia.

El inicio fue brutal. Jornet aterrizó en Colorado con jet lag, aire seco y altitud extrema, y estrenó el proyecto con una jornada de más de 20 horas de actividad. "La primera semana realmente iba mal, mi cuerpo no respondía y tuvimos mucho mal tiempo… De los 31 días, 15 fueron con lluvia, nieve o tormentas”, recordó. Poco a poco, el cuerpo se adaptó hasta el punto de sentir que podía “seguir un mes más”.

Dentro de esa adaptación hubo fases de privación de sueño casi inhumanas. "Las tiradas más largas que hice sin dormir son de más de 50 o 60 horas", reconoció. Su rutina rozaba la obsesión: levantarse a las cuatro de la mañana tras dormir apenas dos horas, pedalear durante la noche y, sin pausa, ascender otra montaña bajo frío o lluvia. "Era una lucha constante contra el cansancio y la meteorología, pero también una forma de aprender hasta dónde puede llegar el cuerpo".

Kilian Jornet, junto a todo el material que ha utilizado en este reto / ©Andy Cochrane

Kilian no estuvo solo en esta odisea. "Éramos un equipo de cinco personas con una furgoneta: tres fotógrafos y videógrafos y otra persona para la logística, conducir, preparar comida, limpiar la bici…". Una estructura mínima que acompañó a un atleta que no cree en la épica solitaria, sino en la planificación y el trabajo colectivo. "Sin ellos habría sido imposible", admitió.

En su relato hay un hilo que va más allá del récord. "Nunca he querido morir en el monte", afirmó. La prudencia forma parte de su identidad. Analiza las capacidades, las consecuencias y las probabilidades antes de decidir. Por eso su última cima, el Mount Rainier, tuvo un significado especial: nieve reciente, grietas y pasos delicados que le hicieron dudar de poder completar el desafío. "Puede ser poético llegar hasta el final y no poder terminar porque la montaña no está en condiciones", reflexionó.

La importancia de regular la montaña

En la charla con la Cadena SER, Jornet abordó también la masificación del Everest y la necesidad de regular el acceso a las grandes montañas. "Hay mucha gente que sube sin la preparación necesaria y pone en riesgo su vida y la de los guías. Sería importante empezar a buscar regulaciones", reclamó. Una postura coherente con su visión ambiental y el trabajo de la Kilian Jornet Foundation, que durante el States of Elevation organizó charlas y jornadas de restauración de senderos en varios puntos del país.

Kilian Jornet, durante una de sus paradas / NICK DANIELSON

El catalán defiende un modelo de montaña más consciente y cercano: "La emoción no depende del nombre de la cumbre. Está igual en Montserrat, en Peñalara o en la sierra que tengas a una hora de casa". Es la misma filosofía que inspira a NNormal, la marca que cofundó junto a Camper: simplicidad, durabilidad y responsabilidad como ejes del rendimiento.

Su visión del deporte está anclada en el equilibrio. "Una de las claves del rendimiento es tener bajos niveles de estrés”, explicó. Jornet entrena cuando sus hijas están en la escuela y, si no, aprovecha para hacer excursiones en familia. “No es solo cuestión de entrenar más, sino de vivir mejor", añadió. Esa serenidad explica cómo, tras enlazar los Pirineos y completar los 82 cuatromiles de los Alpes el año pasado, ha podido afrontar un proyecto tan exigente física y mentalmente.

Jornet ya trabaja en un libro sobre su aventura alpina, con texto y fotografías propias. Y aunque promete descanso, todo apunta a que el descanso será relativo. States of Elevation ha vuelto a demostrar que su curiosidad por explorar no tiene límite: ni en altura, ni en kilómetros, ni en horas sin dormir.