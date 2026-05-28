Kilian Jornet y su reflexión tras su 42ª posición en Zegama: "Era muy consciente de los problemas"

Cuando Ainhoa Etxezarreta le escribió a Kilian Jornet a finales de enero para pedirle que volviera a Zegama en su 25 aniversario, el catalán ni leyó el mensaje completo. La decisión ya estaba tomada. Así lo contó el corredor de NNORMAL en su Substack, en una reflexión larga, honesta y sin artificios que dice mucho más sobre quién es Kilian que cualquier clasificación.

Zegama-Aizkorri no es una carrera más para él. Fue en ese mismo pueblo de apenas 1.500 habitantes enclavado en los valles de Gipuzkoa donde, en 2007, un Kilian adolescente entendió por primera vez que podía tener futuro en el trail. Cruzó el muro de ruido de Sancti Spiritu y algo cambió. "Fue un momento que cambió mi vida", escribe. Desde entonces, ha ganado allí más veces de las que nadie recuerda de memoria, y el pueblo y él llevan dos décadas de historia compartida.

Un joven Kilian Jornet de 19 años hizo su debut en 2007 / ZEGAMA AIZKORRI

Pero la edición de 2026 iba a ser distinta. Kilian llegó al Ostatu, el único hotel del pueblo, pasada la medianoche del viernes. Las furgonetas ya tapizaban los arcenes a diez kilómetros de distancia. Su compañero en NNormal, Elhousine Elazzaoui, ya dormía. El ambiente de siempre, la madrugada de siempre. Y sin embargo, algo no iba bien en su cuerpo.

A las nueve de la mañana del domingo, tras el tradicional baile vasco y los primeros acordes de "Titans" de Vangelis, la carrera arrancó. Kilian salió fuerte, se colocó junto a Remi Bonnet y Adrien Briffod en cabeza, y siguió el ritmo cuando Bonnet aceleró en el primer ascenso. Hasta ahí, todo dentro de lo esperado. El problema llegó al coronar el Aratz y tocar el terreno llano: la pierna izquierda sencillamente no respondía.

"Sabía que estaba en problemas", escribe sin dramatismo. Mantuvo el umbral, pero fue cayendo posiciones. Adrien, Elhousine, Robert, Taylor, Pattis... uno a uno le fueron pasando. Los ascensos los toleraba, pero los llanos y los descensos se convirtieron en una prueba diferente a la que él quería correr.

En Sancti Spiritu tomó la decisión

Con la segunda mitad de la carrera formada mayoritariamente por tramos sin desnivel y descensos técnicos, comprendió que no tenía sentido forzar. Cambió de registro: en lugar de correr contra el crono, decidió vivir la carrera. Charló con Manu Merillas en la cresta. Saludó a los amigos que animaban desde los márgenes.

Y vio pasar a Tove Alexandersson como un rayo, en dirección a lo que sería un nuevo récord femenino. "La vi pasar volando", escribe. "Era increíble".

Kilian Jornet, en Sancti Spiritu / Víctor Pérez Pelayo

Elhousine, su compañero de habitación, ganó la carrera masculina tras una batalla épica con Pattis. Kilian llegó 42º.

Lo que hace especial el relato de Kilian no es la carrera en sí, sino lo que viene después de ella. La lucidez con la que admite que su cuerpo llevaba semanas enviándole señales que él no quería escuchar. Y la paz con la que acepta haber terminado en esa posición en la carrera que más quiere. "Crucé la línea de meta feliz y agradecido de haber vivido la magia de Zegama una vez más", escribe.

La historia de Zegama

La carrera nació en 2002 de la mano de Alberto Etxezarreta, guarda forestal y director de la prueba durante la primera década, con un objetivo que poco tenía que ver con el running: frenar la despoblación de un pueblo que registraba 22 muertes por cada 4 nacimientos a finales del siglo pasado. Hoy Zegama tiene 1.500 habitantes y entre 25 y 30 niños nacen allí cada año.

La carrera fue parte del cambio. Y sigue siendo cosa del pueblo: los voluntarios son locales, la organización la llevan los mismos de siempre —o sus hijos—, y los 583 inscritos de esta edición se enfrentaron a 42 kilómetros dibujados sobre un mapa de cocina hace un cuarto de siglo.

Kilian cierra su texto con una frase que suena a promesa y a aviso a la vez: "Era hora de escuchar lo que mi cuerpo llevaba semanas intentando decirme y hacerme mirar la rodilla en condiciones".