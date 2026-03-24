Kilian Jornet reaparece con un entrenamiento salvaje en Mallorca… ¡y rompe un récord!

Kilian Jornet ya está en Mallorca. El corredor catalán volvió a dejar una de esas sesiones que parecen irreales incluso para el más alto nivel del deporte. En Pollença, el considerado mejor corredor de trail de la historia firmó un recorrido de 20,03 kilómetros con 466 metros de desnivel positivo en solo 1h17, a un ritmo que roza lo absurdo teniendo en cuenta el terreno.

En su "entrenamiento" de este lunes, Kilian corrió a un ritmo medio de 3:53 el kilómetro con una potencia promedio de 265 W. Y lo hizo justo en la localidad mallorquina donde se disputa la Cursa Tomir este próximo domingo 29 de marzo (36 kilómetros y 1.920 metros de desnivel positivo).

Aunque todavía no es oficial por parte de la organización de la carrera, el catalán y su pareja Emelie Forsberg aparecen en la lista de inscritos, además de su compañero de equipo, el marroquí Elhousine Elazzaoui. Otros nombres del equipo NNormal que salen en la lista son la china Guo Shi y la francesa Lucille Germain.

Durante esta semana y a través de la Kilian Jornet Foundation, el corredor también ha anunciado un evento especial en Mallorca: una conversación abierta con él mismo sobre creatividad, constancia y compromiso, que se celebrará el próximo 26 de marzo en el Estadi Mallorca Son Moix.

Porque si algo define a Kilian mejor que su capacidad física, es su manera trasnversal de entender el deporte. "No somos máquinas", ha repetido en muchas ocasiones, poniendo el foco en el equilibrio entre rendimiento, mente y entorno. De ahí su papel en la fundación y también la creación de NNormal, su propia marca de ropa y calzado deportivo, junto a Camper.

Mientras tanto, sobre el terreno, sigue demostrando que está en otra dimensión. Su última salida en Mallorca no es una simple cifra en una app: es un aviso antes del inicio real de su temporada en Zegama el próximo 17 de mayo.