Kilian Jornet: "La próxima gran frontera del deporte será entrenar la mente"

Kilian Jornet ha explorado las montañas más altas, ha ganado las carreras más duras y ha llevado su cuerpo a cotas que pocos han alcanzado. Sin embargo, está convencido de que el futuro del alto rendimiento no pasa únicamente por músculos más fuertes o entrenamientos más precisos, sino por la mente.

En un AMA en Reddit, el corredor catalán de trail lo dejó claro: "Yo creo que el manejo cognitivo va a ser la próxima frontera en el rendimiento. Si nos ponemos a pensar por qué nos cansamos, por qué dejamos de darle... Es (casi) nunca por un fallo de un sistema. Nuestro 'cuerpo/gobernador central' nos impide llegar al agotamiento y morir por el esfuerzo, y vemos que los atletas que mejor rinden son los que tienen mayor tolerancia al dolor".

Para Jornet, ese "gobernador central" actúa como un freno automático. El cuerpo, por pura supervivencia, manda señales para reducir el esfuerzo mucho antes de que se alcance un punto de daño irreversible. "Vemos los efectos de la adrenalina, el estrés o la liberación hormonal durante experiencias cercanas a la muerte, lo que indica que podemos esforzarnos más de lo que nuestro gobernador central a menudo nos dice", argumenta.

Entrenar esa capacidad mental para tolerar el dolor y seguir rindiendo es, en su opinión, un territorio poco explorado pero con un potencial enorme. "Es más complicado que el calor o la alimentación, pero en mi opinión es la próxima gran frontera", asegura.

No se trata, advierte, de sufrir sin sentido, sino de ampliar de forma controlada el margen en el que mente y cuerpo cooperan en situaciones de alta exigencia. "Para la gente común, creo que probablemente la individualización de todo —alimentación, carga de entrenamiento, sistemas de oxígeno, sistema de temperatura, sistema renal— tendrá un gran impacto, porque hoy en día la mayoría sigue lo que funciona para otros sin analizar sus circunstancias y capacidad individuales".

Sus palabras encajan con otra idea que expuso en el mismo AMA: el concepto de adaptación progresiva. Jornet explicó que el cuerpo cambia su "línea base" solo cuando recibe estímulos constantes, suficientes para interrumpir la homeostasis pero no tan intensos como para provocar una respuesta inflamatoria crónica. Ese principio fisiológico también puede aplicarse al entrenamiento mental: pequeñas dosis repetidas para enseñar al cerebro a aceptar y gestionar el esfuerzo sin interpretarlo como una amenaza.

Mientras prepara States of Elevation, su próximo proyecto en Estados Unidos en el que ascenderá las cumbres más altas de numerosos estados, Kilian tendrá una nueva oportunidad para poner a prueba este enfoque. No solo llevará su resistencia física al límite, sino que explorará ese terreno mental donde, como él mismo apunta, se juega buena parte del futuro del deporte.