Kilian Jornet, tras su participación en Zegama: "Aquí todos vivimos momentos increíbles"

Kilian Jornet llegó a Zegama con once txapelas, el récord de la prueba y la motivación especial de una edición de 25 aniversario que él mismo había señalado como irrenunciable. Se fue con el dorsal 28, el puesto 43 y unas molestias en la pierna izquierda que le impidieron pelear por la victoria desde la segunda mitad de la carrera.

El catalán salió en el grupo de cabeza junto a Elazzaoui, Bonnet y Pattis, subiendo fuerte hacia el Aratz y sin señales aparentes de problema. Fue en los tramos llanos y en las bajadas donde el dolor comenzó a aparecer. "En la salida me encontraba bien y en las subidas iba fuerte, pero en los llanos y en las bajadas notaba dolor y he visto que ya no podría luchar por la victoria", explicó Jornet al cruzar la meta con 4:19:23, casi 34 minutos por detrás del ganador Elhousine Elazzaoui.

A partir de Andraitz, con molestias en la pierna izquierda, la carrera del corredor de NNormal se convirtió en otra cosa: terminar, disfrutar del ambiente y proteger algo más importante que una txapela.

Kilian Jornet animando al público que le devolvía elogios / GTWS

Sin arriesgar para la Western States 100

Porque el calendario de Jornet no acaba en Zegama. El 28 de junio, apenas seis semanas después, arranca las Western States 100 en California, una de las ultras más legendarias del mundo y en la que quedó tercero el pasado año con un sabor agridulce tras bajar más de una hora su mejor tiempo. Quiere volver para volver a ganarla.

Con 160 kilómetros y 5.500 metros de desnivel entre Squaw Valley y Auburn, la Western States exige llegar en condiciones óptimas. Las molestias en Zegama ponen sobre la mesa una pregunta que él mismo tendrá que responder en los próximos días: cuánto es y cuánto tiempo necesita para recuperarse.

Top 5 masculino y femenino en Zegama 2026 Categoría masculina: Elhousine Elazzaoui (MAR, NNormal) – 3:45:07 Daniel Pattis (ITA, Brooks) – 3:45:27 Taylor Stack (USA, Brooks) – 3:52:17 Manuel Merillas (ESP, New Balance) – 3:53:14 Robert Pkemoi (KEN, Otso) – 3:53:28 Categoría femenina: Tove Alexandersson (SWE, Salomon) – 4:08:09 Malen Osa (ESP, Salomon) – 4:23:56 Sara Alonso (ESP, Asics) – 4:25:51 Ida Amélie Robsahm (NOR, Asics) – 4:28:19 Maria Fuentes (ESP, Kailas Fuga) – 4:33:10

Lo que no le quitó el dolor fue la generosidad para valorar a quien sí ganó. "Me alegro mucho por Elhousine porque es un atleta con una calidad brutal, muy humilde y con una forma de ser muy tranquila", dijo Jornet sobre su compañero de equipo en NNormal, que revalidó el título de 2025 y se convirtió en el primer corredor en ganar dos veces consecutivas en Zegama después del propio Kilian.

Elhousine, el ganador, corre en el equipo de Kilian Jornet

Se trata de una victoria de equipo que, en cierto modo, suaviza el golpe: NNormal dominó la categoría masculina con Elazzaoui ganando y Jornet completando la carrera a pesar de las molestias, mientras que en femenino Tove Alexandersson, que corre con Salomon desde este año, pulverizó el récord femenino con 4:08:09 bajando más de ocho minutos el registro de Nienke Brinkman en 2022 y en seco. Doble mérito.

Kilian cerró su discurso con una frase que dice mucho sobre la relación que mantiene con esta carrera, con este pueblo y con esta montaña, independientemente del resultado: "En Zegama todos los corredores vivimos momentos increíbles que hacen que siempre queramos volver." Con doce participaciones, once txapelas y una pierna que este domingo no respondió, el Aizkorri seguirá esperándole. Primero toca cuidarse. Después, California.