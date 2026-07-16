Kilian Jornet no correrá Sierre Zinal tras su abandono en Western States

Kilian Jornet ha confirmado que no estará en la salida de Sierre Zinal el próximo 8 de agosto. El corredor de NNormal lo ha anunciado a través de sus redes sociales con un mensaje breve pero contundente: "Aunque adoro esta carrera, no competiré en Sierre Zinal este año. Prefiero darme tiempo antes que precipitar el regreso. Más noticias pronto sobre lo que viene".

La decisión llega apenas tres semanas después de su abandono en la Western States 100, donde el catalán se retiró cuando marchaba en las primeras posiciones. En meta explicó entonces que unas molestias se habían agravado kilómetro a kilómetro hasta impedirle continuar.

Semanas antes, en Zegama, ya había notado que su rodilla izquierda no respondía con normalidad, y unas pruebas médicas posteriores revelaron una lesión de menisco, afectación del cartílago y edema óseo.

Sierre Zinal no es una carrera cualquiera para Jornet. Es una de las pruebas que más ha marcado su carrera, con diez victorias en su palmarés y el récord del recorrido, establecido en 2024 en un final de infarto ante el keniano Philemon Kiriago.

Kilian Jornet tuvo que retirarse en la Western States / NNORMAL

El corredor había presentado esta temporada como un regreso a la competición pura, con un calendario que incluía precisamente Western States, Sierre Zinal y la UTMB, "las carreras donde todo el mundo aparece", en sus propias palabras.

En su mensaje, Kilian Jornet no menciona directamente la cita del Mont Blanc, prevista para finales de agosto. Oficialmente no hay nada que indique que también renunciará a Chamonix, pero este parón reduce inevitablemente su margen de preparación antes de la prueba reina del calendario ultra.

Con esta renuncia, el atleta de 38 años vuelve a aplicar la filosofía que ha guiado toda su trayectoria: escuchar al cuerpo antes que al calendario, priorizando el largo plazo frente a acumular dorsales.

La incógnita queda ahora abierta sobre si el corredor estará finalmente en la salida de la UTMB en busca de un quinto título que le permitiría romper el empate con François D'Haene como el corredor con más victorias en la historia de la prueba.