Kilian Jornet, mejor deportista catalán de 2025 para UFEC y Sport

Kilian Jornet ha sido reconocido por la UFEC y el dirario SPORT como el mejor deportista catalán del año 2025 en la 29ª edición de la Festa de l’Esport Català que se celebró este lunes 26 de enero en el Auditori del CaixaForum de Barcelona.

El propio Kilian, que no pudo asistir en persona al evento, quiso mostrar alegría por el premio a través de un vídeo. "Quiero agrader a la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya, a la UFEC y al Diari SPORT por haberme otorgado este premio”. Y dejó claro desde el primer momento por qué le hace “mucha ilusión”: no solo por lo personal, sino “sobre todo como representante del deporte de montaña”, una disciplina que —reivindicó— “ha sido vertebral en la cultura de Catalunya” y que lleva décadas dejando referentes: “alpinistas, corredores, escaladores” que han ido “transmitiendo todos los valores de la montaña a jóvenes que hemos seguido su estela”.

En el escaparate competitivo, el trail más prestigioso del planeta le devolvió a la primera línea: tercer puesto en la Western States 100, con un crono de 14h19m22s. No es solo un podio; es un mensaje. En una prueba que castiga a cualquiera, Jornet demostró que sigue siendo competitivo al máximo nivel, con esa mezcla de lectura de carrera, cabeza fría y eficiencia que le convirtió en referencia mundial.

Su proyecto “States of Elevation”

Pero si la Western States mide quién corre más rápido en cien millas, el proyecto “States of Elevation” pertenece a otra dimensión: 72 montañas de más de 4.267 metros ascendidas en Estados Unidos en apenas 31 días consecutivos. Sin atajos. Sin motor. Desplazándose exclusivamente a pie y en bicicleta.

El balance impresiona incluso antes de imaginarlo: más de 5.100 kilómetros recorridos, 123.000 metros de desnivel positivo acumulado y casi 500 horas de actividad. Una de esas cifras que no se cuentan, se mastican. Y, en el trasfondo, la misma idea que Kilian defendió en su mensaje: la conexión entre deporte y entorno. Él lo expresó desde un lugar íntimo, “como una persona que nació en un pueblo de montaña, en una zona rural”, en un refugio en Cap del Rec, en la Cerdanya, desde donde aprendió que “la relación del deporte con la naturaleza nos aporta un gran beneficio mental y también físico”, especialmente “en la sociedad en la que vivimos hoy en día, que es más sedentaria”.

Kilian Jornet, durante una etapa del reto States of Elevation / NICK DANIELSON

En el trail se habla mucho de “llegar al límite”, pero lo de Kilian en 2025 va de estirar el concepto de límite hasta que pierde sentido. Competir con los mejores y, a la vez, encadenar una travesía física y mental sin precedentes es una rareza. Y por eso el premio encaja: Catalunya no solo distingue un resultado, distingue una manera de entender el deporte. “Promover el deporte, promover una vida saludable, conectada con la naturaleza, conectada con nuestro cuerpo, creo que es muy importante”, resumió.

La Festa de l’Esport Català, organizada por el Departament d’Esports, la UFEC y el diario SPORT, reunirá a ganadores, finalistas y representantes institucionales en una noche que también celebra el músculo deportivo del país. Y en el centro del foco estará Kilian, símbolo de una generación que no solo corre: explora, resiste y redefine lo posible. “Espero que hoy paséis una gran velada… y poder encontraros en algún momento por estas montañas”, cerró.