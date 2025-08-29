Sin Kilian Jornet ni Jim Walmsley, llega la UTMB más igualada de la historia

Chamonix, finales de agosto. La pequeña localidad alpina de apenas 9.000 habitantes vuelve a transformarse en el epicentro del trail running mundial. Cada verano, sus calles se llenan de corredores, aficionados y leyenda en torno a la Ultra-Trail du Mont-Blanc, la carrera que simboliza como ninguna otra la esencia del ultratrail. La edición 2025 arranca con la misma mezcla de mito, desafío y expectación que ha convertido a esta prueba en un fenómeno global.

La UTMBes mucho más que una carrera. Son 171 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel positivo que atraviesan tres países —Francia, Italia y Suiza— en un bucle que ya forma parte de la historia del deporte. Inspirado en el clásico Tour du Mont-Blanc, el recorrido parte de Chamonix y se adentra en algunos de los paisajes más icónicos de los Alpes: la ascensión al Col de la Seigne (2.512 m), el paso por el Col des Pyramides Calcaires (2.567 m), el cruce a Italia hasta Courmayeur, la subida al Grand Col Ferret (2.536 m) para entrar en Suiza y, finalmente, el regreso a Francia por un rosario de collados que marcan el camino de vuelta a Chamonix.

No es casualidad que sea considerada la referencia absoluta del ultratrail. Su dureza es extrema: cerca del 40% de los participantes abandona antes de llegar a meta. En la UTMB, lo habitual no es terminar, sino rendirse al límite físico y mental. Precisamente por eso, quienes logran completar la travesía sienten que han alcanzado uno de los mayores logros de su vida deportiva.

Kilian, el referente; Walmsley, el récord; Bouillard, la historia inesperada

El palmarés de la UTMB es un mosaico de leyendas que han marcado la historia del trail running. Kílian Jornet es, sin discusión, el gran referente, junto con Francois d'Haene. Ambos han ganado en cuatro ocasiones. El catalán no solo ha sumado cuatro victorias, sino que en 2022 fue el primero en romper la barrera psicológica de las 20 horas en Chamonix (19:49:30), algo que durante años se consideró casi imposible en una prueba con más de 170 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel positivo.

Sus victorias, repartidas en más de una década, muestran la versatilidad y resistencia de un atleta capaz de dominar tanto en ascensos técnicos como en descensos vertiginosos.

Kilian Jornet, ganador en 2022, fue el primero en romper la barrera de las 20 horas / UTMB

Otro nombre grabado en la historia reciente es el del estadounidense Jim Walmsley. Tras varios intentos fallidos y años de preparación específica, en 2023 firmó una de las actuaciones más memorables que se recuerdan. Su 19:37:43 no solo le dio la victoria, sino que se convirtió en el récord vigente de la carrera. Con un estilo rápido, agresivo y arriesgado, rompió la hegemonía europea en Chamonix y demostró que la velocidad también tiene su lugar en una prueba que históricamente premiaba la regularidad y la gestión del esfuerzo. Ayer, Walmsley se impuso en la OCC con una remontada a falta de dos kilómetros que será recordada durante años. Cuerda para rato.

Jim Walmsley, la joya estadounidense del trail / UTMB

Y entonces llegó 2024, un año que regaló a la UTMB una de esas historias que trascienden el deporte. El protagonista fue Vincent Bouillard, un ingeniero francés que compagina su trabajo en el departamento de innovación de HOKA con su pasión por el ultratrail. Sin el cartel de favorito y lejos de las cámaras en la previa, Bouillard fue construyendo su victoria paso a paso. No tenía la presión de las grandes estrellas, pero sí una estrategia impecable y una capacidad de sufrimiento fuera de lo común.

Su carrera fue un ejemplo de regularidad: nunca lideró de forma clara en los primeros compases, pero tampoco cedió ante el ritmo impuesto por rivales más experimentados. A medida que la noche avanzaba y las condiciones se endurecían —frío en los collados, humedad en los valles—, Bouillard fue ganando posiciones. En la segunda mitad del recorrido, su gestión del esfuerzo y su mentalidad le permitieron atacar en los tramos decisivos.

La escena más icónica llegó en plena madrugada, cuando un problema con su sistema de hidratación le obligó a improvisar. Sin margen para recibir asistencia externa, utilizó una bolsa de plástico para cumplir con la normativa y continuar. Ese gesto, lejos de ser una anécdota menor, se convirtió en símbolo de ingenio y determinación. Cruzó la meta en 19:54:23, el tercer mejor registro de la historia, recibiendo la ovación de un público que reconoció no solo al campeón, sino a la persona que encarnaba el espíritu original de la UTMB: humildad, pasión y resiliencia.

El triunfo de Bouillard recordó a todos que en el Mont Blanc no siempre gana el favorito. Aquí, la montaña dicta sus propias reglas y la resistencia mental puede pesar tanto como las piernas más rápidas.

Récords y datos curiosos: Récord masculino: Jim Walmsley (19:37:43 en 2023).

(19:37:43 en 2023). Kilian Jornet y François D’Haene comparten el récord de cuatro victorias.

y comparten el récord de cuatro victorias. En los últimos años, más del 60 % de los inscritos logra terminar la prueba , reflejo del aumento del nivel medio y la preparación específica para este reto.

, reflejo del aumento del nivel medio y la preparación específica para este reto. Los corredores afrontan pasos de montaña de madrugada, con temperaturas que pueden oscilar entre los 25 °C en los valles y bajo cero en las cotas altas.

Favoritos para el UTMB Montblanc 2025

Sin Kilian Jornet, Jim Walmsley, Vincent Bouillard y Pau Capell (correrá la TDS), apostar por un favorito parece una locura. Lo que está claro es que habrá nuevo campeón de la mítica prueba francesa.

El abanico es muy amplío y el corredor que llega con mejor UTMB Index será el estadounidense Jeff Mogavero, aunque en la lista aparecen nombres como François D'Haene (ganador en cuatro ocasiones), Ludovic Pommeret, Rod Farvard o Jon Albon, entre otros.

También suena como gran candidato el británico Tom Evans, en un gran estado de forma, o el neozelandés Daniel Jones.

Por lo que respecta a la representación española, los atletas nacionales que acuden con más opciones a la cita son Pablo Villa y el incombustible Miguel Heras.

La lista de favoritos para la UTMB Montblanc 2025 / UTMB

Pero la UTMB siempre guarda espacio para las sorpresas. La pregunta es si veremos emerger otro “Bouillard” capaz de desafiar a las grandes estrellas. El terreno, la climatología y la estrategia serán claves para decidir un podio que se prevé muy abierto.

UTMB, mucho más que una carrera

En paralelo, la UTMB continúa su expansión como circuito global con más de 50 pruebas clasificatorias en todo el mundo. Este crecimiento ha multiplicado el interés internacional y ha convertido la semana de Chamonix en una auténtica fiesta del trail: miles de aficionados, presentación de material por parte de las grandes marcas y un ambiente que no se vive en ninguna otra carrera.

La UTMB Mont-Blanc es una experiencia que mezcla esfuerzo, belleza natural y una comunidad global unida por la pasión por la montaña. Y en 2025, como cada año, promete volver a escribir una de las páginas más emocionantes del deporte al aire libre.